Управляющие компании обязали найти через суд
Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав граждан в сфере обслуживания общедомового имущества.
В результате проверки установлено, что многоквартирные дома посёлка Таксимо управляющими компаниями не обслуживаются, способ управления общедомового имущества не определён.
Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Муйского района обязанности провести конкурс по отбору управляющей компании, а также определить управляющую компанию для обеспечения содержания общедомового имущества на период проведения конкурса.
Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Дома на севере Бурятии оказались бесхозными
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Управляющие компании обязали найти через суд
Мужчину на 3,5 года отправили в колонию
Трамваи простаивали пару часов
По республике сохранится морозная погода
Конкурс пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России
Изменения вступают в силу с 14 февраля
В ведомстве рассказали о правилах выбора ювелирных изделий и парфюмерной продукции
Мужчина предложил взятку в тысячу рублей
Симона Юнусова прибыла в республику на чартерном рейсе из Москвы
Стоимость телефона – свыше 120 тысяч рублей
Очное обучение в школах возобновляется 14 февраля
Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы
Скончались десять пациентов с COVID-19
Жителям напоминают, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета»
Уголовное дело направлено в суд