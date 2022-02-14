Дома на севере Бурятии оказались бесхозными

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Управляющие компании обязали найти через суд



Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав граждан в сфере обслуживания общедомового имущества.



В результате проверки установлено, что многоквартирные дома посёлка Таксимо управляющими компаниями не обслуживаются, способ управления общедомового имущества не определён.



Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Муйского района обязанности провести конкурс по отбору управляющей компании, а также определить управляющую компанию для обеспечения содержания общедомового имущества на период проведения конкурса.



Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

