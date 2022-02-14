Дома на севере Бурятии оказались бесхозными

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Управляющие компании обязали найти через суд

Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушение жилищных прав граждан в сфере обслуживания общедомового имущества.

В результате проверки установлено, что многоквартирные дома посёлка Таксимо управляющими компаниями не обслуживаются, способ управления общедомового имущества не определён.

Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Муйского района обязанности провести конкурс по отбору управляющей компании, а также определить управляющую компанию для обеспечения содержания общедомового имущества на период проведения конкурса.

Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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