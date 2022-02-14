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В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса

В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике сохранится морозная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике: сохранится морозная, преимущественно без осадков, погода. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -40,-45, днём 19,-24, местами по юго-западу и югу до -15, по крайнему северу -24,-29.

В Улан-Удэ: без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -19,-21.
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