По республике сохранится морозная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 февраля по республике: сохранится морозная, преимущественно без осадков, погода. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -40,-45, днём 19,-24, местами по юго-западу и югу до -15, по крайнему северу -24,-29.
В Улан-Удэ: без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -19,-21.
В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
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