В Бурятии пассажир поезда пытался подкупить полицейских

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина предложил взятку в тысячу рублей



Транспортные полицейские, сопровождавшие поезд № 375 «Тында-Красноярск», обнаружили курящего в туалете вагона 47-летнего жителя Кемеровской области. Нарушение было зафиксировано в Бурятии.



Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в тысячу рублей.



- Теперь в отношении злоумышленника, помимо протокола об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 Уголовного кодекса – покушение на дачу взятки. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

