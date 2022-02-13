Мужчина предложил взятку в тысячу рублей
Транспортные полицейские, сопровождавшие поезд № 375 «Тында-Красноярск», обнаружили курящего в туалете вагона 47-летнего жителя Кемеровской области. Нарушение было зафиксировано в Бурятии.
Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в тысячу рублей.
- Теперь в отношении злоумышленника, помимо протокола об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 Уголовного кодекса – покушение на дачу взятки. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Общество, Фото:
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