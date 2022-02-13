 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 февраля

12 февраля

11 февраля

Популярное

В Бурятии пассажир поезда пытался подкупить полицейских

В Бурятии пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина предложил взятку в тысячу рублей

Транспортные полицейские, сопровождавшие поезд № 375 «Тында-Красноярск», обнаружили курящего в туалете вагона 47-летнего жителя Кемеровской области. Нарушение было зафиксировано в Бурятии.

Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в тысячу рублей.

- Теперь в отношении злоумышленника, помимо протокола об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 Уголовного кодекса – покушение на дачу взятки. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
взятка полицейские

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Наше путешествие начинается»: Мать Тимати прилетела в Бурятию
«Наше путешествие начинается»: Мать Тимати прилетела в Бурятию
Общество, 13.02.2022
Симона Юнусова прибыла в республику на чартерном рейсе из Москвы
Читинка присвоила iPhone, который нашла на улице
Читинка присвоила iPhone, который нашла на улице
Общество, 13.02.2022
Стоимость телефона – свыше 120 тысяч рублей
В Бурятии рассказали о порядке допуска детей в школы, детсады и ссузы
В Бурятии рассказали о порядке допуска детей в школы, детсады и ссузы
Общество, 13.02.2022
Очное обучение в школах возобновляется 14 февраля
В Улан-Удэ прилетел первый туристический чартер по зимней программе
В Улан-Удэ прилетел первый туристический чартер по зимней программе
Общество, 13.02.2022
Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы
Читинец перевёл аферистам 1,2 млн
Читинец перевёл аферистам 1,2 млн
Общество, 13.02.2022
Жителям напоминают, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета»
В Улан-Удэ успешно провели операцию малышу с редкой аномалией
В Улан-Удэ успешно провели операцию малышу с редкой аномалией
Общество, 13.02.2022
Специалисты отмечают, что каждый случай не похож на другой, соответственно, каждая операция уникальна
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 2
Общество, 13.02.2022
Растущие как грибы высотки, пенопластовые торосы на Селенге, небывалое цветение лютиков в окрестностях города…
В Улан-Удэ в проект «Пушкинская карта» включились муниципальные кинотеатры
В Улан-Удэ в проект «Пушкинская карта» включились муниципальные кинотеатры
Общество, 12.02.2022
Молодёжь может бесплатно посмотреть отечественные фильмы
Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую
Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую
Общество, 12.02.2022
Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу
Юный блогер спародировал картину бурятского художника
Юный блогер спародировал картину бурятского художника
Общество, 12.02.2022
У семилетнего мальчика 23 тысячи подписчиков
В Улан-Удэ спасают новорождённого с редкой аномалией пищевода
В Улан-Удэ спасают новорождённого с редкой аномалией пищевода
Общество, 12.02.2022
Для проведения операции едет иркутский врач Юрий Козлов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^