В Бурятии рассказали о порядке допуска детей в школы, детсады и ссузы



Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля,



Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возобновляют очный режим обучения. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба 7 февраля.

В министерстве здравоохранения Бурятии в связи с возобновлением образовательного процесса в очном режиме с 14 февраля пояснили порядок допуска в образовательные организации (детские сады, школы, ссузы).Допуск детей, перенёсших COVID-19, после проведённого лечения и выздоровления осуществляется:– если время лечения составляет 7 и более календарных дней – без обязательного лабораторного обследования на COVID-19, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья;– если время лечения составляет менее 7 календарных дней – при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19, медицинской справки о состоянии здоровья.- Допуск детей, контактировавших с больным COVID-19 в условиях образовательной организации, семейного очага, допускаются в образовательные организации без обязательного лабораторного обследования на COVID-19 и без медицинской справки в случае отсутствия у него признаков острого респираторного заболевания, - добавили в министерстве.Допуск детей после перенесённого COVID-19, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, осуществляется при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19 (в соответствии с протоколом заседания республиканского оперштаба от 07.02.2022 г.).- Медицинская справка о состоянии здоровья выдаётся детям дистанционно участковыми врачами-педиатрами по результатам проведённого аудиоконтроля состояния здоровья ребенка, в том числе после стационарного лечения ребёнка. В отдельных случаях справка о состоянии здоровья выдаётся в медицинских организация по результатам осмотра ребенка, - сообщили здесь.