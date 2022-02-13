Скончались десять пациентов с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 февраля зарегистрировано 108459 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (50318) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 1403 новых больных коронавирусом. Суточный прирост ковида снижается, накануне сообщалось о 1452 заболевших за сутки.
На утро 13 февраля в стационарах получают лечение 1938 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 1016. За предыдущие сутки госпитализировано 177 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 144 пациента (из них старше 65 лет – 106), на ИВЛ – 59 пациентов (из них старше 65 – 47), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 36.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2397 коек: заняты – 1938, свободны – 459 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,9%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 18827 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 85878 человек, в том числе за сутки 1191 пациент, дополнительно снято с наблюдения - 3372.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2710 человек, в том числе за сутки 10 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 10 чел.).
В Бурятии 1403 человека заболели коронавирусом за сутки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скончались десять пациентов с COVID-19
Жителям напоминают, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета»
Уголовное дело направлено в суд
Специалисты отмечают, что каждый случай не похож на другой, соответственно, каждая операция уникальна
Растущие как грибы высотки, пенопластовые торосы на Селенге, небывалое цветение лютиков в окрестностях города…
Осадков не ожидается
Молодёжь может бесплатно посмотреть отечественные фильмы
Членом консорциума стал БГУ
Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу
У семилетнего мальчика 23 тысячи подписчиков
Для проведения операции едет иркутский врач Юрий Козлов
Дамба Дампилович Дондоков более полувека успешно трудился на ниве образования и науки
Заявки принимаются по 19 февраля
В улан-удэнских автобусах и трамваях ежедневно проводится дезинфекция
В ленте рассказывается история о принцессе Хутулун