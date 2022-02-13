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В Бурятии 1403 человека заболели коронавирусом за сутки

В Бурятии 1403 человека заболели коронавирусом за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скончались десять пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 февраля зарегистрировано 108459 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (50318) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 1403 новых больных коронавирусом. Суточный прирост ковида снижается, накануне сообщалось о 1452 заболевших за сутки. 

На утро 13 февраля в стационарах получают лечение 1938 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 1016. За предыдущие сутки госпитализировано 177 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 144 пациента (из них старше 65 лет – 106), на ИВЛ – 59 пациентов (из них старше 65 – 47), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 36.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2397 коек: заняты – 1938, свободны – 459 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,9%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 18827 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 85878 человек, в том числе за сутки 1191 пациент, дополнительно снято с наблюдения - 3372.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2710 человек, в том числе за сутки 10 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 10 чел.).


коронавирус

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