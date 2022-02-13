Стоимость телефона – свыше 120 тысяч рублей
В полицию в Чите поступило сообщение от 46-летней жительницы села Смоленка о том, что в посёлке Текстильщиков возле одного из магазинов она выронила телефон. Вернувшись через несколько минут, гаджет не обнаружила. Сумма ущерба составила 122 тысячи рублей.
Ориентировка о преступлении была направлена наружным нарядам полиции. Личность подозреваемой установили. Ею оказалась 31-летняя жительница Читы. Выяснилось, что читинка увидела телефон и забрала его себе. Придя домой, женщина осмотрела гаджет, однако на нём был установлен пароль. Затем она понесла чужой телефон в комиссионный магазин. В этот момент она была задержана полицейскими.
Возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции разъясняют, что, если гражданин забирает в общественном месте вещь с намерением обратить ее в свою пользу, его действия содержат признаки уголовно наказуемого деяния», - напоминают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка присвоила iPhone, который нашла на улице
Общество, Фото:
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