В Бурятии Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать подарки к 14 февраля



Потребитель также может потребовать взвесить приобретённое ювелирное изделие, которое должно проводиться в его присутствии с применением средств измерений, находящихся в исправном состоянии и соответствующих требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.



Важно помнить об особенностях приобретения товаров с недостатком или товара, бывших в употреблении, например, в ломбардах. Помимо вышеперечисленной информации, продавец обязан в письменной форме уведомить вас о недостатках изделия или о том, что товар ранее находился в употреблении. Эта информация должна быть написана в товарном чеке, на ярлыке или в любых других документах, которые передаются вам вместе драгоценным изделием.



Также продавец должен ознакомить вас с товарно-сопроводительной документацией на любое ювелирное изделие или украшение из драгоценных камней, которое вы планируете приобрести.



В случае, если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, пробу, вид и характеристику драгоценного камня, артикул, вместе с товаром вам должен быть передан товарный чек, в котором указываются эти сведения: продавец, дата продажи и цена товара. Лицо, непосредственно осуществляющее продажу товара, проставляет подпись.



Внимательно отнеситесь к покупке ювелирных изделий, ведь если украшение качественное, но не подошло по размеру или перестало нравится, сдать его или обменять на аналогичный не получится.



Как правильно выбрать парфюмерную и косметическую продукцию?



Прежде чем приобрести парфюмерную или косметическую продукцию, необходимо:



1. Изучить внешний вид упаковки товара. Упаковка товара не должна вызывать подозрений. Прежде всего, она должна быть аккуратной (например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на упаковке должны быть чёткими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем) не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно.



2. Изучить информацию, нанесённую на потребительскую упаковку. Информация должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введён в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность парфюмерно-косметической продукции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду упаковки и (или) органолептическим показателям.



Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» («ТР ТС 009/2011) маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:



- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;

- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции, а косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке;

- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

- наименование и местонахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства - члена ТС;

- номинальное количество продукции в потребительской таре (объём, и (или) масса, и (или) штуки);

- срок годности.

- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях;

- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;

- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;

- список ингредиентов, который может быть представлен либо на русском языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.



Также допускается буквами латинского алфавита указывать наименование изготовителя, местонахождение изготовителя и название продукции, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg). Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на русском языке.



Отсутствие указанной информации ставит под сомнение происхождение товара, его качество и безопасность.



3. Проверить легальность парфюмерии с помощью специального приложения. Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в РФ контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года правительством РФ введена обязательная маркировка духов и туалетной воды.



Какая парфюмерия попадает под обязательную маркировку?



Согласно распоряжению правительства России от 28 апреля 2018 года № 792-р необходимо промаркировать средствами идентификации парфюмерию, соответствующую кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, вода туалетная, одеколоны).



Не требуется маркировать:



- выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции, демонстрируемые в рамках международных выставок и ярмарок, и не предназначенные для продажи;

- рекламные и маркетинговые образцы парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи;

- тестеры и пробники парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи;

- образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно.



Действия потребителя при отсутствии маркировки духов и парфюмерной продукции



Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о самом товаре, так и о его производителе.



4. Осмотреть флакон. Это вы сможете сделать уже только после приобретения товара. При продаже товара в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путём снятия целлофана или фирменной ленты. При этом учтите, что аэрозольная упаковка проверяется продавцом в присутствии покупателя.



По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в отношении её потребительских свойств, поскольку предусмотренное статьей 25 Закона «О защите прав потребителей» право на обмен товара надлежащего качества (в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2020 № 2463) на парфюмерно-косметические изделия не распространяется.



О дистанционной покупке



Приобретая товар дистанционным способом (например, через Интернет), потребитель (после получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи) должен получить от продавца подтверждение заключения договора на условиях оферты, содержащей все существенные условия договора.



При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством её размещения на сайте и (или) странице сайта в сети Интернет, и (или) в программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других информационных материалах.



Кроме того, на сегодняшний день законодательством РФ в области защиты прав потребителей прямо установлена обязанность продавца указывать полное фирменное наименование (наименование) организации (если это юридическое лицо), фамилию, имя, отчество (при наличии) (если это индивидуальный предприниматель), а также основной государственный регистрационный номер, адрес и место нахождения, адрес электронной почты и (или) номер телефона.



Эта информация доводится до потребителя посредством её размещения на сайте (при его наличии) и (или) странице сайта в сети Интернет (при его наличии), а также в программе для электронных вычислительных машин (при ее наличии).



Воздержитесь от дистанционной покупки товаров у продавца, не предоставившего потребителю сведения о себе.



Для получения более подробной информации можно обратиться в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по республике по телефону: 8(3012)37-15-30, а также в Консультационный центр для потребителей по телефону: 8(3012)33-28-99.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии в преддверии 14 февраля обращает внимание жителей на правила выбора ювелирных изделий и парфюмерной продукции, чтобы подарки были безопасными и качественными, и оказанные знаки внимания оставили только приятные эмоции и впечатления.В первую очередь, необходимо быть внимательными и приобретать украшения в специализированных магазинах с хорошей репутацией. С 12 декабря 2019 года разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней при соблюдении всех правил продажи ювелирных изделий.При этом покупатель вправе отказаться от ювелирного изделия, приобретённого дистанционным способом в любое время до его передачи, а после его передачи - в течение семи дней, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, документ, подтверждающий факт и условия покупки этого товара у продавца, и потребительская упаковка.Откажитесь от покупки изделий из драгоценных металлов с рук и в небольших торговых точках. Место, где вы покупаете ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, не должно быть «безымянным» - независимо от размера торговой точки, у неё должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического лица или данных индивидуального предпринимателя, режим работы.Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведённых в России, а также ввезённых на её территорию, осуществляется только при наличии на них оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства).В России установлены следующие пробы: платиновые – 850, 585, золотые – 999, 958, 916, 875, 750, 585, 583, 500, 375, серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800, палладиевые – 850, 500.Без оттиска государственного пробирного клейма допускается только продажа ювелирных и других серебряных изделий отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок).Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней должны иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок).При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным.- В случае если драгоценный камень, закреплённый в ювелирном изделии, подвергся обработке, изменившей качественно-цветовые характеристики драгоценного камня, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок драгоценных камней – «облагороженный», - рассказывают специалисты управления.При использовании наименования природного минерала для обозначения вставок из материалов искусственного происхождения, закреплённых в ювелирных изделиях из драгоценных металлов, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок – «синтетический (выращенный)» или «имитация».Продавец обязан довести до покупателя следующую информацию:- адрес и фирменное наименование изготовителя изделия;- гарантийный срок (если он установлен), а также срок годности;- цену в рублях и условия приобретения товара, если продавцом допускается продажа ювелирного изделия в кредит - размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы.