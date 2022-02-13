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Читинец перевёл аферистам 1,2 млн

Читинец перевёл аферистам 1,2 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям напоминают, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета»

После звонка якобы представителя банка 33-летний читинец для того, чтобы уберечь средства от мошенников, которые пытаются оформить кредит, взял два кредита и перевёл мошенникам 1,2 млн рублей.

От мошенников также пострадала 65-летняя жительница Краснокаменска. Женщина перевела им 155 тысяч рублей, думая, что позже ей выплатят компенсацию за ранее приобретенные некачественные лекарственные товары.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых.

- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета». При поступлении такого сообщения следует прекратить разговор и обратиться с банк. Без участия владельцев карт злоумышленники не смогут совершить хищение, - предупредили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

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