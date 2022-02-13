Читинец перевёл аферистам 1,2 млн

Жителям напоминают, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета»



После звонка якобы представителя банка 33-летний читинец для того, чтобы уберечь средства от мошенников, которые пытаются оформить кредит, взял два кредита и перевёл мошенникам 1,2 млн рублей.



От мошенников также пострадала 65-летняя жительница Краснокаменска. Женщина перевела им 155 тысяч рублей, думая, что позже ей выплатят компенсацию за ранее приобретенные некачественные лекарственные товары.



По обоим фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению подозреваемых.



- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что ни сотрудники полиции, ни работники банков не предлагают брать кредиты и переводить на «безопасные счета». При поступлении такого сообщения следует прекратить разговор и обратиться с банк. Без участия владельцев карт злоумышленники не смогут совершить хищение, - предупредили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

