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Двое жителей Иркутской области пойдут под суд за убийство приятеля

Двое жителей Иркутской области пойдут под суд за убийство приятеля
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего и 53-летнего мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве и похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в конце января 2021 года в селе Троицк Заларинского района в ходе распития спиртных напитков между тремя мужчинами произошёл конфликт. Двое мужчин поместили товарища в багажник автомобиля и вывезли в лес, где во время выяснения отношений один из обвиняемых произвёл из ружья выстрел в голову потерпевшего. 37-летний мужчина скончался на месте преступления, после чего подозреваемые скрылись.

Тело погибшего было обнаружено лишь в начале апреля. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СК и сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  
суд следователи

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