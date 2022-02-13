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Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 2

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Растущие как грибы высотки, пенопластовые торосы на Селенге, небывалое цветение лютиков в окрестностях города…

«Байкал-Daily» продолжает фотопроект, в котором благодаря работам фотокорреспондента Сергея Тарасенко можно окунуться в прошлое. На очереди – продолжение кадров 2006 года. Первая часть – по ссылке.

Старый Селенгинский мост признан аварийным и запаян. Начало великой битвы КомГорХоза и левобережных партизан. Сейчас решётки на нём превратились в настоящие арт-объекты. А люди как ходили по запретному мосту, так и ходят.

Как грибы растут высотки на Смолина и Борсоева. Граффити с героями спорта на Бурводе. Реконструкция фонтана у Мемориала Победы. Начало строительства согчен-дугана в дацане на Верхней Берёзовке, именные кирпичи. Возведение кафедрального собора в парке имени Сергея Орешкова. Ритуал Жинсрег. Велопробег в честь Дня Победы по улицам города. Агитпоезд «Армия Победы». Шествие «Бессмертного полка».

По Селенге плывут пенопластовые торосы. По «странному совпадению» выше по течению в районе Поселья наблюдается строительный бум переселенцев из районов республики.

Небывалое цветение лютиков в окрестностях Улан-Удэ. Иволгинская долина сияет жёлтым.

Остальные части фотоархива столицы Бурятии, начиная с 2005 года, - по ссылке.  
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