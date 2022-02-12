Молодёжь может бесплатно посмотреть отечественные фильмы
В столице Бурятии к проекту «Пушкинская карта» присоединились Дома культуры. Всего в программе участвуют восемь муниципальных учреждений культуры, сообщили в пресс-службе мэрии.
Номинал карты сейчас увеличен до пяти тысяч рублей. В прошлом году он составлял три тысячи рублей.
– В этом году у нас новшество – с 1 февраля два муниципальных кинотеатра «Современник» (ДК им. А.П. Вагжанова) и кинотеатр «Седьмое небо» (ДК «Авиатор») также присоединились к этой программе. И сегодня у молодёжи будет возможность бесплатно посмотреть отечественные фильмы. В течении года до двух тысяч рублей наши молодые люди могут использовать на билеты в кино, – пояснила председатель комитета по культуре Ирина Ковалёва.
В проекте «Пушкинская карта» участвуют фильмы, созданные при поддержке министерства культуры РФ или Фонда кино, а также отечественные ленты, вышедшие на экраны до 1991 года. Сейчас в списке 43 кинокартины на 2022 год, перечень фильмов-участников программы будет обновляться.
В течение года в семейном кинозале «Седьмое небо» и кинотеатре «Современник» по программе «Пушкинская карта» можно приобрести до 13 билетов в кино. Стоимость билета - 150 рублей.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года для молодёжи от 14 до 22-х лет. Она даёт возможность бесплатно посещать музеи, театры, концертные залы за счёт средств федерального бюджета.
В Улан-Удэ в проект «Пушкинская карта» включились муниципальные кинотеатры
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