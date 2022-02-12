Членом консорциума стал БГУ
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова вошёл в межрегиональный интеллектуальный консорциум дополнительного образования «Центры ДНК: наука, образование, кадры», сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Основной задачей консорциума называется «развитие системы дополнительного образования с учётом современных трендов научно-технологического развития».
В День российской науки в университетах страны стартовала тематическая неделя «Научный калейдоскоп». Ведущие преподаватели и молодые исследователи в дистанционном формате проведут научно-популярные лекции, мастер-классы и просветительские семинары по современным направлениям научно-технологического развития.
Любой российский школьник и все желающие могут погрузиться в научную коллаборацию ведущих вузов страны.
Бурятский вуз вступил в интеллектуальный консорциум
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Членом консорциума стал БГУ
Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу
У семилетнего мальчика 23 тысячи подписчиков
Для проведения операции едет иркутский врач Юрий Козлов
Дамба Дампилович Дондоков более полувека успешно трудился на ниве образования и науки
Заявки принимаются по 19 февраля
В улан-удэнских автобусах и трамваях ежедневно проводится дезинфекция
В ленте рассказывается история о принцессе Хутулун
Чтобы поднять со дна Байкала потерпевший крушение вертолёт Ми-2, пришлось импровизировать
Культработники получат денежные поощрения
Основной его темой станет размышление о событиях, оставивших след на всю жизнь
Принять участие в нём могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Поручение отдала министр здравоохранения Бурятии после проверки ковидного стационара
Утверждён план мероприятий по предупреждению паводков на территории региона
COVID-19 в республике понемногу сдаёт позиции