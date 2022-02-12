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Бурятский вуз вступил в интеллектуальный консорциум

Бурятский вуз вступил в интеллектуальный консорциум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Членом консорциума стал БГУ

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова вошёл в межрегиональный интеллектуальный консорциум дополнительного образования «Центры ДНК: наука, образование, кадры», сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Основной задачей консорциума называется «развитие системы дополнительного образования с учётом современных трендов научно-технологического развития».

В День российской науки в университетах страны стартовала тематическая неделя «Научный калейдоскоп». Ведущие преподаватели и молодые исследователи в дистанционном формате проведут научно-популярные лекции, мастер-классы и просветительские семинары по современным направлениям научно-технологического развития.

Любой российский школьник и все желающие могут погрузиться в научную коллаборацию ведущих вузов страны.
вузы БГУ

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