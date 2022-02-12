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Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую

Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую
Общество,  Фото:atom_wood_chingis
Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу

В его аккаунте в соцсети написано «здоровый плотник», видимо имеется ввиду, что мужчина не болен коронавирусом. Также столяр написал, что он принимает витамины и БАДы для поддержания здоровья. На своей странице житель Сосново-Озёрского показывает свою работу под подходящую музыку. Он делает изделия из дерева.

 

Все его видео позитивны и вызывают улыбку, в частности, в одном из них он показывает лошадь, которая пьёт чай из ведра, а за кадром звучит песня об этом тонизирующем напитке.



Мастер из Еравнинского района Бурятии снимает не только кадры из своей работы, но и показывает фотографии своей семьи, рыбалки на озере и т.д. Но и у позитивного столяра возникает апатия, о которой он рассказал в одном из постов.

- Полная апатия, ничего не хочется делать, - говорит мастер, проходя по своей мастерской, но его творческая натура не дает ему покоя.

Тут же он показывает скалку, которую сделал из дерева, отмечая, что она тяжелая и ее нужно покрыть лаком. Также мастер Чингис продемонстрировал раритетную находку. Костяная пуговица 1958 года оказалась старше его на 10 лет.
столяры

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