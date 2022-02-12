Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую









Все его видео позитивны и вызывают улыбку, в частности, в одном из них он показывает лошадь, которая пьёт чай из ведра, а за кадром звучит песня об этом тонизирующем напитке.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от здоровый столяр (@atom_wood_chingis)



Мастер из Еравнинского района Бурятии снимает не только кадры из своей работы, но и показывает фотографии своей семьи, рыбалки на озере и т.д. Но и у позитивного столяра возникает апатия, о которой он рассказал в одном из постов.



- Полная апатия, ничего не хочется делать, - говорит мастер, проходя по своей мастерской, но его творческая натура не дает ему покоя.



Тут же он показывает скалку, которую сделал из дерева, отмечая, что она тяжелая и ее нужно покрыть лаком. Также мастер Чингис продемонстрировал раритетную находку. Костяная пуговица 1958 года оказалась старше его на 10 лет.

Мастер из Еравнинского района Бурятии снимает не только кадры из своей работы, но и показывает фотографии своей семьи, рыбалки на озере и т.д. Но и у позитивного столяра возникает апатия, о которой он рассказал в одном из постов.- Полная апатия, ничего не хочется делать, - говорит мастер, проходя по своей мастерской, но его творческая натура не дает ему покоя.Тут же он показывает скалку, которую сделал из дерева, отмечая, что она тяжелая и ее нужно покрыть лаком. Также мастер Чингис продемонстрировал раритетную находку. Костяная пуговица 1958 года оказалась старше его на 10 лет.

В его аккаунте в соцсети написано «здоровый плотник», видимо имеется ввиду, что мужчина не болен коронавирусом. Также столяр написал, что он принимает витамины и БАДы для поддержания здоровья. На своей странице житель Сосново-Озёрского показывает свою работу под подходящую музыку. Он делает изделия из дерева.