Столяр из Бурятии креативно показал свою мастерскую

Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу
В его аккаунте в соцсети написано «здоровый плотник», видимо имеется ввиду, что мужчина не болен коронавирусом. Также столяр написал, что он принимает витамины и БАДы для поддержания здоровья. На своей странице житель Сосново-Озёрского показывает свою работу под подходящую музыку. Он делает изделия из дерева.
Все его видео позитивны и вызывают улыбку, в частности, в одном из них он показывает лошадь, которая пьёт чай из ведра, а за кадром звучит песня об этом тонизирующем напитке.
Мастер из Еравнинского района Бурятии снимает не только кадры из своей работы, но и показывает фотографии своей семьи, рыбалки на озере и т.д. Но и у позитивного столяра возникает апатия, о которой он рассказал в одном из постов.
- Полная апатия, ничего не хочется делать, - говорит мастер, проходя по своей мастерской, но его творческая натура не дает ему покоя.
Тут же он показывает скалку, которую сделал из дерева, отмечая, что она тяжелая и ее нужно покрыть лаком. Также мастер Чингис продемонстрировал раритетную находку. Костяная пуговица 1958 года оказалась старше его на 10 лет.
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Столяр-плотник из Сосново-Озёрского Еравнинского района Бурятии под музыку продемонстрировал свою работу
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