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Юный блогер спародировал картину бурятского художника

Юный блогер спародировал картину бурятского художника
Общество,  Фото:личный аккаунт Влада
У семилетнего мальчика 23 тысячи подписчиков

Семилетний мальчик Влад делает забавные пародии на известных людей. Блог ведёт мама ребёнка, что честно написано в аккаунте.

Пародии Влада вызывают улыбку и дарят позитивное настроение подписчикам. Среди спародированных личностей – эпатажный рэпер Моргенштерн, Ксения Собчак, американскую певицу Жанель Монэ, Ольгу Бузову. Также он сделал «кухонную» пародию на картину Зоригто Доржиева «Дангина».

Для пародии на певицу мальчик использовал лапшу, а для пародии «Дангины» использована ложка, сковорода и пиала.

Подписчики Влада выражают восторг от придуманных образов. Конечно же, их автором является креативная мама мальчика. К примеру, украшение Ксении Собчак сделано из конфет.

Подобные посты в соцсети делает Эммануил Феррари – знаменитый косплейщик из Инстаграма, который изготавливает свои костюмы из того, что попадётся под руку. Он может заменить волосы морковкой, а платье сделать из мусорных пакетов. Парень обладает невероятной фантазией, ведь не все могут разглядеть в обычной кастрюле шляпу певицы Рианны. Эммануил делится своими безумными перевоплощениями в Инстаграме под ником _emilife.

Блог Влада ведётся с 2018 года, где представлены разные образы ребенка с малолетства. Сам мальчик очень артистичен и раскован, что для блогера самое необходимое качество. В одном из постов, он сообщает:

«Нам позвонили с телевидения. Нас попросили снять видео, как мы снимаем пародии».

Пост Владика со смешными пародиями на звёзд набрал 300 тысяч лайков и 22 млн охвата.
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