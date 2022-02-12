У семилетнего мальчика 23 тысячи подписчиков
Семилетний мальчик Влад делает забавные пародии на известных людей. Блог ведёт мама ребёнка, что честно написано в аккаунте.
Пародии Влада вызывают улыбку и дарят позитивное настроение подписчикам. Среди спародированных личностей – эпатажный рэпер Моргенштерн, Ксения Собчак, американскую певицу Жанель Монэ, Ольгу Бузову. Также он сделал «кухонную» пародию на картину Зоригто Доржиева «Дангина».
Для пародии на певицу мальчик использовал лапшу, а для пародии «Дангины» использована ложка, сковорода и пиала.
Подписчики Влада выражают восторг от придуманных образов. Конечно же, их автором является креативная мама мальчика. К примеру, украшение Ксении Собчак сделано из конфет.
Подобные посты в соцсети делает Эммануил Феррари – знаменитый косплейщик из Инстаграма, который изготавливает свои костюмы из того, что попадётся под руку. Он может заменить волосы морковкой, а платье сделать из мусорных пакетов. Парень обладает невероятной фантазией, ведь не все могут разглядеть в обычной кастрюле шляпу певицы Рианны. Эммануил делится своими безумными перевоплощениями в Инстаграме под ником _emilife.
Блог Влада ведётся с 2018 года, где представлены разные образы ребенка с малолетства. Сам мальчик очень артистичен и раскован, что для блогера самое необходимое качество. В одном из постов, он сообщает:
«Нам позвонили с телевидения. Нас попросили снять видео, как мы снимаем пародии».
Пост Владика со смешными пародиями на звёзд набрал 300 тысяч лайков и 22 млн охвата.
Юный блогер спародировал картину бурятского художника
Общество, Фото:
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