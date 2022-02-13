Морозная погода сохраняется в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 февраля, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.



Температура ночью опускалась до -32,-37, местами -41,-46. Днём ожидается -20,-25, местами до -15, по крайнему северу -26,-31.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Ночью было -33,-35, днём прогнозируется -20,-22.

