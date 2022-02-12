В Бурятии ушёл из жизни ветеран БГУ

Общество, Фото: страница Алдара Дамдинова

Дамба Дампилович Дондоков более полувека успешно трудился на ниве образования и науки



11 февраля ушёл из жизни Дондоков Дамба Дампилович, заслуженный работник образования Бурятии, ветеран Бурятского госуниверситета, первый председатель Хоринского землячества. Об этом сообщил и.о. ректора БГУ Алдар Дамдинов.



Дамба Дампилович был доцентом кафедры вычислительной техники и информатики физико-технического факультета с 1978 по 2008 годы. Стаж работы в БГУ – более 30 лет.



Дамба Дампилович Дондоков родился в селе Амгаланта Хоринского аймака. Получил среднее профессиональное образование (11-й педагогический класс) в Улан- Удэ. Начал трудовую деятельность в 19 лет учителем физики и математики в Ульдургинской средней школе Еравнинского района.



Дамба Дампилович был заслуженным работником Высшей школы Российской Федерации, заслуженным работником образования Республики Бурятия, отличником народного просвещения РСФСР, удостоенным золотой медали «80 лет БГПИ - БГУ».



Более полувека успешно трудился на ниве образования и науки. Имел более 70-ти опубликованных научных, научно-методических работ. Он автор трёх изобретений, учебного пособия (учебника) и двух монографий.



Докторская диссертация в области профессиональной подготовки учителя технологии, была защищена в 2006 году.



Дамба Дампилович является одним из создателей общественной организации «Хоринское», был его председателем.



- Я многим благодарен Дамбе Дампиловичу, за его мудрые наставления и советы, постоянную поддержку и понимание. Самое печальное то, что накануне не стало его любимой супруги Нины Гомбоевны, они прожили вместе 63 года. Буквально утром по телефону, говорил с Дамбой Дампиловичем выражал ему соболезнование, вечером его увезли с сердечным приступом, в день похорон Нины Гомбоевны его не стало... Глубокие соболезнования всем близким и родным, - поделился Алдар Дамдинов.



