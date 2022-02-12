В Бурятии объявили лучших сельских работников культуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Культработники получат денежные поощрения



В Бурятии выявили лучших сельских работников культуры. Также в список по итогам конкурсного отбора и результатам работы за 2021 год вошли лучшие сельские учреждения отрасли, сообщает пресс-служба микультуры республики.



Соответствующий приказ подписала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Денежные поощрения – по 53 тысячи рублей получат наиболее результативные культработники, а сельские учреждения культуры - по 106 тысяч рублей.



В список вошли специалисты отрасли культуры из районов республики:



- заведующая отделом обслуживания межпоселенченской центральной библиотеки Джидинского района Лариса Гладышева:

- директор Дутулурского сельского Дома культуры, хормейстер образцового ансамбля песни и танца «Зэмхэ сэсэг» Закаменского района Татьяна Шагдурова;

- специалист по театральному жанру Барагханского сельского Дома культуры Курумканского района Евгения Раднаева;

- хормейстер народного ансамбля песни и танца «Ярууна» Сосново-Озерского районного культурно-досугового центра Еравнинского района Людмила Черепанова;

- методист по народным коллективам районного культурно-досугового центра Тункинского района Бэлигма Цырендоржиева;

- заведующая Дунгуйским сельским клубом филиала Кяхтинского района Марина Курикалова;

- заведующая Мостовской сельской библиотекой Прибайкальской централизованной библиотечной системы Валентина Ипатова;

- библиотекарь Хасуртайской сельской библиотеки Хоринского района Людмила Фадеева;

- заведующая Новоселенгинской сельской библиотекой Селенгинского района Виктория Лушникова;

- главный библиотекарь по краеведению Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки Тамара Андронова;

- главный библиотекарь Шабурской сельской библиотеки Заиграевского района Лариса Александрова.



Среди учреждений лучшими признали:



- Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр Еравнинского района;

- Хуртагинский сельский Дом культуры Закаменского района;

- Шаралдайский сельский Дом культуры Мухоршибирского района;

- Культурно-досуговый центр в селе Большой Куналей Тарбагатайского района;

- Твороговский филиал районного Дома культуры Кабанского района;

- Шимкинский сельский Дом культуры Тункинского района;

- Гаргинская сельская библиотека Курумканского района;

- Юговская сельская библиотека Прибайкальского района;

- Витимская сельская библиотека Баунтовского района;

- Клюевская сельская библиотека Кабанского района;

- Белоозёрская поселенческая библиотека Джидинского района;

- Каленовская сельская библиотека Иволгинского района.



