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В Бурятии объявили лучших сельских работников культуры

В Бурятии объявили лучших сельских работников культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Культработники получат денежные поощрения

В Бурятии выявили лучших сельских работников культуры. Также в список по итогам конкурсного отбора и результатам работы за 2021 год вошли лучшие сельские учреждения отрасли, сообщает пресс-служба микультуры республики.

Соответствующий приказ подписала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Денежные поощрения – по 53 тысячи рублей получат наиболее результативные культработники, а сельские учреждения культуры - по 106 тысяч рублей.

В список вошли специалисты отрасли культуры из районов республики:

- заведующая отделом обслуживания межпоселенченской центральной библиотеки Джидинского района Лариса Гладышева:
- директор Дутулурского сельского Дома культуры, хормейстер образцового ансамбля песни и танца «Зэмхэ сэсэг» Закаменского района Татьяна Шагдурова;
- специалист по театральному жанру Барагханского сельского Дома культуры Курумканского района Евгения Раднаева;
- хормейстер народного ансамбля песни и танца «Ярууна» Сосново-Озерского районного культурно-досугового центра Еравнинского района Людмила Черепанова;
- методист по народным коллективам районного культурно-досугового центра Тункинского района Бэлигма Цырендоржиева;
- заведующая Дунгуйским сельским клубом филиала Кяхтинского района Марина Курикалова;
- заведующая Мостовской сельской библиотекой Прибайкальской централизованной библиотечной системы Валентина Ипатова;
- библиотекарь Хасуртайской сельской библиотеки Хоринского района Людмила Фадеева;
- заведующая Новоселенгинской сельской библиотекой Селенгинского района Виктория Лушникова;
- главный библиотекарь по краеведению Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки Тамара Андронова;
- главный библиотекарь Шабурской сельской библиотеки Заиграевского района Лариса Александрова.

Среди учреждений лучшими признали:

- Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр Еравнинского района;
- Хуртагинский сельский Дом культуры Закаменского района;
- Шаралдайский сельский Дом культуры Мухоршибирского района;
- Культурно-досуговый центр в селе Большой Куналей Тарбагатайского района;
- Твороговский филиал районного Дома культуры Кабанского района;
- Шимкинский сельский Дом культуры Тункинского района;
- Гаргинская сельская библиотека Курумканского района;
- Юговская сельская библиотека Прибайкальского района;
- Витимская сельская библиотека Баунтовского района;
- Клюевская сельская библиотека Кабанского района;
- Белоозёрская поселенческая библиотека Джидинского района;
- Каленовская сельская библиотека Иволгинского района.

культура библиотека

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