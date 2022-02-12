Ушёл из жизни прославленный бурятский композитор Базыр Цырендашиев

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Базыр Цырендашиев был автором музыки легендарной песни «Туруушын дуран»



10 февраля на 86-м году жизни скончался бурятский композитор, педагог, общественный деятель Цырендашиев Базыр Очирович. О его кончине сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.



Родился Базыр Очирович 10 апреля 1936 года в селе Цокто-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. Любовь к музыке привела его в Улан-Удэнское музыкальное училище имени Чайковского, которое он окончил в 1955 году по классу хорового дирижирования.



Обладая блестящими организаторскими способностями, он успешно трудился на различных руководящих постах. В том числе художественным руководителем Агинского окружного Дома культуры, директором Дома культуры в городе Шумерля Чувашской АССР, методистом и директором Бурятского Дома народного творчества, художественным руководителем Бурятской государственной филармонии, директором детской музыкальной школы №1 Улан-Удэ.



С 1980 по 1983 год работал ответственным секретарем, а с 1989 по 1998 год был председателем правления Союза композиторов Бурятии.



Базыр Цырендашиев — автор многих хоровых и фортепианных произведений, но более всего композитора привлекало сочинение песен, их у него более 400. Первый успех пришёл в 1957 году, когда состоялся областной фестиваль «Слава труду», на котором его песня «Агинский вальс», известная и ныне, получила признание.



Многие песни, написанные десятки лет назад, до сих пор любимы в народе: «Сэлэнгэ», «Ага нютагни», «Замай дуун», «Уулзатараа, нютагни», «Туруушын дуран», «Дуран тухай». Песни, к которым написал музыку композитор, знакомы каждому жителю нашей республики. Они, несущие большой заряд горячей любви к родной земле, звучат с концертной эстрады, по радио и телевидению. Произведения Базыра Цырендашиева стали поистине народными и навечно вошли в сокровищницу нашего музыкального искусства.



Особенно близкое знакомство и дружба связывало Базыра Очировича с оперными певцами – первыми исполнителями большинства его песен. С Кимом Базарсадаевым он дружил с детства, с Лхасараном Линховоиным и Бадмой Балдаковым связывали тесные творческие узы. Среди первых исполнителей его песен были Болот Бороев, Саян Раднаев, Галина Шойдагбаева, Ольга Аюрова и многие другие. Соавторами его песенного творчества были Гунга Чимитов, Дондок Улзытуев, Даши Дамбаев, Николай Дамдинов, а также другие ведущие поэты Бурятии.



Плодотворная деятельность Базыра Цырендашиева получила широкое признание и отмечена высокими наградами и званиями: заслуженного деятеля искусств РСФСР и Бурятской АССР, почетного гражданина Агинского Бурятского округа, лауреата Государственной премии Бурятской АССР, кавалера Ордена Почета.



Вся жизнь Базыра Цырендашиева, его талант и энергия безраздельно были посвящены развитию бурятского музыкального искусства.



Гражданская панихида состоится 14 февраля.

