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В Улан-Удэ спасли щенка с деформированными лапками

В Улан-Удэ спасли щенка с деформированными лапками
Общество,  Фото:sobakaluck03
Прежний хозяин выбросил щенят, оставив их в коробке у магазина

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» пополнение. Волонтёры спасли щенка-девочку, которую назвали Тома, и которой не повезло с самого рождения. У Томы деформация обеих передних лап.

Зооволонтёры фонда рассказали, как они повстречали необычного щенка.

«Начиналась история, как обычно с коробки щенят, которую не очень умные люди выбросили в магазине. Ничего удивительного, да? Только вот всех щенят потихоньку разобрали, а это уже нонсенс. Всех, кроме Томы. Девочку со странными лапками никто не захотел. Она осталась одна, абсолютно не понимая, что происходит вокруг», - рассказали представители фонда «Собака счастья».

Собачка сильно скулила, и работникам магазина пришлось спрятать её в подвал.

«Спасибо за то, что не выкинули. Мы позвонили и попросили придержать девочку на часок, сказали, что заберем её», - поделились зоозащитники.

 
Скоро Тому ожидает приём у врача. Волонтёры очень надеются, что операции удастся избежать, и что щенка можно вылечить качественным питанием.

- Будем рассказывать обо всём по ходу дела - в сторис и новых постах. А пока очень просим вас помочь оплатить первый приём для Томы. У фонда сейчас из денег только долги, на приём мы записались, но средств на него ещё нет. И конечно же, нужно купить хороший корм. В таких заболеваниях питание важно как никогда, - просит помощи фонд.

Реквизиты для перечисления помощи указаны на странице фонда «Собака счастья» в Instagram - sobakaluck03. 
собаки волонтеры

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