В Бурятии медиков Тункинской больницы наградили медалями профсоюза РФ















Под конец января четырёх медиков Тункинской центральной районной больницы наградили памятными медалями Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации. Медали вручены за заслуги в борьбе с коронавирусом.- Памятные медали с денежным вознаграждением были вручены председателям профсоюзных комитетов для торжественного вручения на общих собраниях в коллективе, - сообщили в больнице.Всего этой награды удостоились 15 сотрудников по всей Бурятии. Среди них тункинские медработники:- Дарима Агархаева – врач-фтизиатр ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;- Сыпулэма – врач по спортивной медицине ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;- Жаргалма Шактамаева – медицинская сестра инфекционного отделения ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;- Александра Гавриленко – главная медсестра ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».