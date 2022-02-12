В Бурятии медиков Тункинской больницы наградили медалями профсоюза РФ

Медработники получили почётную награду за вклад в борьбу с COVID-19
Под конец января четырёх медиков Тункинской центральной районной больницы наградили памятными медалями Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации. Медали вручены за заслуги в борьбе с коронавирусом.
- Памятные медали с денежным вознаграждением были вручены председателям профсоюзных комитетов для торжественного вручения на общих собраниях в коллективе, - сообщили в больнице.
Всего этой награды удостоились 15 сотрудников по всей Бурятии. Среди них тункинские медработники:
- Дарима Агархаева – врач-фтизиатр ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;
- Сыпулэма – врач по спортивной медицине ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;
- Жаргалма Шактамаева – медицинская сестра инфекционного отделения ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»;
- Александра Гавриленко – главная медсестра ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».
Медработники получили почётную награду за вклад в борьбу с COVID-19
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