Юлия Жамбалова взяла все обращения в работу
10 февраля уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в режиме видеоконференцсвязи провела личный приём осуждённых из исправительной колонии № 2, а также подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в СИЗО.
В приёме граждан также приняли участие старший помощник прокурора Бурятии по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Валерий Хандажапов и Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Зимирев.
- Обратившихся за консультацией осуждённых интересовали вопросы досрочного освобождения от отбывания наказания; медицинского обеспечения; назначения и выплаты пенсий, а также другие социальные вопросы. По всем поставленным вопросам даны подробные разъяснения. Все обращения, требующие дополнительного рассмотрения, взяты Юлий Жамбаловой в работу, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Подобные приёмы осуждённых будут проводиться и в дальнейшем. По видеосвязи они сейчас проводятся из-за ситуации с коронавирусом.
Бурятский омбудсмен по видеосвязи выслушала осуждённых
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