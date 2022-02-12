В Улан-Удэ покажут спектакль о «феминистской революции в Бурятии»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Как объяснить парадокс матриархального патриархата у бурят?»



Бурятский драматический театр 18 и 19 февраля покажет премьеру – спектакль «Её зовут Бальжан». Режиссёр Сойжин Жамбалова.



Это история о любви и самопожертвовании национальной героини бурятского народа Бальжан-хатан.



Спектакль основан на бурятских исторических летописях. Драматические события из личной жизни героини, рассказанные в спектакле, происходят в 16 веке, эпоху, когда сотрясались Китай и Монгольская степь, зарождалась Цинская империя, а Россия твёрдо продвигалась на Восток.



В пресс-службе Бурятского драмтеатра так описывают постановку:



«Формально у бурят семейные устои зиждятся на главенстве в доме мужчины, но если копнуть глубже, оказывается наоборот. Подтвердилось это в реформенные 90-е годы, когда именно женщины бросились в омут предпринимательства либо каторжного наемного труда, чтобы спасти от голода семьи. Мужчины покорились воле слабой половины, согласившись уступить первенство. Это было исторически обусловлено.



Средневековые летописи позволяют копнуть в ментальности бурят до 16-го века, когда бурятские племена жили по законам степного Домостроя. Для женщины, к примеру, существовало три правила в подчинении и четыре добродетели. В число первых входило повиновение отцу, затем мужу, в случае его смерти - сыну. К добродетелям причислялись супружеская верность, правдивость, скромность в поведении и усердие в труде. Вроде всё благопристойно, но это только на первый взгляд.



Исторические хроники констатируют жесткое требование: «Покорность, покорность и ещё раз покорность. Такова главная добродетель женщины». Это было, конечно, повсеместной константой на всем Востоке, да и на Западе тоже. Жестокий век.



Особенно плачевной была судьба у молодых женщин, выдаваемых, вернее, продаваемых замуж за калым. «Муж имеет право развестись с женой без суда, если та перечит свекру или свекрови, страдает неприятной для окружающих болезнью, бесплодна, - зафиксировала рука летописца, - Есть неограниченная власть над невесткой. Невестка должна избегать личного общения с главой семьи, постоянно находиться под рукой свекрови».



Ну и, наконец, как апофеоз женского бесправия: «Услужить родителям считается главной обязанностью молодой женщины, если жена нравится сыну, но не нравится родителям, то он обязан расстаться с ней, и наоборот».



Как бы безжалостно муж не обращался с женой, ей надлежало безропотно покоряться судьбе и молча повиноваться. Она могла вернуться в родной дом, но это считалось позором. Да и родители не хотели или уже не могли вернуть выкуп.



Но в эту мрачную эпоху нашлась женщина, которая перевернула эти закостеневшие обычаи. Совершила в степи, поистине, феминистскую революцию. Её звали Бальжан-хатан. Вместе с безвольным мужем, королевским отпрыском, и угнетённым народом она бежала в русско-китайское Межрубежье, подарив потомкам новую родину и главное свободу.



Благодаря ей буряты на несколько поколений обогнали своих монгольских сородичей в вопросе гендерного равноправия. Нравы у потомков Бальжан-хатан стали со временем более гуманнее и терпимее к женской судьбе. Как пример, в костюме агинских буряток появился нож, так что обидеть её стало уже весьма чревато.



Историческое осмысление деятельности Бальжан-хатан и её влияния на бурятский менталитет, безусловно, ждет своего исследователя. Пока же мы можем лишь постараться почувствовать интуитивную связь с этой легендарной личностью. Каждый бурят, думаю, обязан пройти этот тест. Для этого нужно посмотреть новую постановку о бурятской княжне в Бурдраме «Её зовут Бальжан».



Ведь быть бурятом это значит быть чуточку Бальжан».





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