В Улан-Удэ покажут спектакль о «феминистской революции в Бурятии»

«Как объяснить парадокс матриархального патриархата у бурят?»
Бурятский драматический театр 18 и 19 февраля покажет премьеру – спектакль «Её зовут Бальжан». Режиссёр Сойжин Жамбалова.
Это история о любви и самопожертвовании национальной героини бурятского народа Бальжан-хатан.
Спектакль основан на бурятских исторических летописях. Драматические события из личной жизни героини, рассказанные в спектакле, происходят в 16 веке, эпоху, когда сотрясались Китай и Монгольская степь, зарождалась Цинская империя, а Россия твёрдо продвигалась на Восток.
В пресс-службе Бурятского драмтеатра так описывают постановку:
«Формально у бурят семейные устои зиждятся на главенстве в доме мужчины, но если копнуть глубже, оказывается наоборот. Подтвердилось это в реформенные 90-е годы, когда именно женщины бросились в омут предпринимательства либо каторжного наемного труда, чтобы спасти от голода семьи. Мужчины покорились воле слабой половины, согласившись уступить первенство. Это было исторически обусловлено.
Средневековые летописи позволяют копнуть в ментальности бурят до 16-го века, когда бурятские племена жили по законам степного Домостроя. Для женщины, к примеру, существовало три правила в подчинении и четыре добродетели. В число первых входило повиновение отцу, затем мужу, в случае его смерти - сыну. К добродетелям причислялись супружеская верность, правдивость, скромность в поведении и усердие в труде. Вроде всё благопристойно, но это только на первый взгляд.
Исторические хроники констатируют жесткое требование: «Покорность, покорность и ещё раз покорность. Такова главная добродетель женщины». Это было, конечно, повсеместной константой на всем Востоке, да и на Западе тоже. Жестокий век.
Особенно плачевной была судьба у молодых женщин, выдаваемых, вернее, продаваемых замуж за калым. «Муж имеет право развестись с женой без суда, если та перечит свекру или свекрови, страдает неприятной для окружающих болезнью, бесплодна, - зафиксировала рука летописца, - Есть неограниченная власть над невесткой. Невестка должна избегать личного общения с главой семьи, постоянно находиться под рукой свекрови».
Ну и, наконец, как апофеоз женского бесправия: «Услужить родителям считается главной обязанностью молодой женщины, если жена нравится сыну, но не нравится родителям, то он обязан расстаться с ней, и наоборот».
Как бы безжалостно муж не обращался с женой, ей надлежало безропотно покоряться судьбе и молча повиноваться. Она могла вернуться в родной дом, но это считалось позором. Да и родители не хотели или уже не могли вернуть выкуп.
Но в эту мрачную эпоху нашлась женщина, которая перевернула эти закостеневшие обычаи. Совершила в степи, поистине, феминистскую революцию. Её звали Бальжан-хатан. Вместе с безвольным мужем, королевским отпрыском, и угнетённым народом она бежала в русско-китайское Межрубежье, подарив потомкам новую родину и главное свободу.
Благодаря ей буряты на несколько поколений обогнали своих монгольских сородичей в вопросе гендерного равноправия. Нравы у потомков Бальжан-хатан стали со временем более гуманнее и терпимее к женской судьбе. Как пример, в костюме агинских буряток появился нож, так что обидеть её стало уже весьма чревато.
Историческое осмысление деятельности Бальжан-хатан и её влияния на бурятский менталитет, безусловно, ждет своего исследователя. Пока же мы можем лишь постараться почувствовать интуитивную связь с этой легендарной личностью. Каждый бурят, думаю, обязан пройти этот тест. Для этого нужно посмотреть новую постановку о бурятской княжне в Бурдраме «Её зовут Бальжан».
Ведь быть бурятом это значит быть чуточку Бальжан».
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ покажут спектакль о «феминистской революции в Бурятии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Лёд надежды нашей» состоится 19 февраля
Призовой фонд составит 1800000 рублей
В Улан-Удэ днём до -21
Соревнования пройдут в конце февраля в ОАЭ
В настоящее время Александр Егоров учится в магистратуре одного из иркутских вузов
Спортсмен выиграл эстафету 4х5 км
Жители откликнулись на призыв помочь
Основным заказчиком самолёта станет единая дальневосточная авиакомпания
Для покрытия сметной стоимости потребуется выделить ещё более 400 млн рублей
Эмоциональное выгорание наблюдается у новых сотрудников
Состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию БГУ
Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке
Команда республики завоевала 16 медалей
Степная протока вскрылась раньше времени
На 72-м году скончался Николай Доржиев