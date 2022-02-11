Жители откликнулись на призыв помочь
В Тункинском районе Бурятии продолжают борьбу с зимним подтоплением села Толтой (Хурай-Хобок).
- По зову администрация Тункинского района Бурятии З3 жителя долины, 33 мужественных богатыря, 33 стальных воина, из многих сёл Тунки примчались на помощь своим землякам. В обе траншеи, прорубленные мощной техникой ПЗМ-2, снова хлынула вода. Помочь в этом случае можно, только, ещё и ещё раз, вычищая лёд из траншей, - сообщила Дора Хамаганова, пресс-секретарь администрации Тункинского района, на своей странице в Facebook.
Вода практически ушла из двух дворов жилых усадеб, расположенных у моста через речку Хурай-Хобок (Сухой ручей) на региональной автодороге Аршан – Зактуй.
- Вчера и сегодня наледные грунтовые воды стали обильнее выходить рядом с энергоподстанцией в селе Толтой. Она обеспечивает электричеством поселок Аршан. Администрация района призвала на помощь мужчин из разных сёл района. И люди откликнулись. За что им большое спасибо! Горячее питание готовят жители села Толтой, местная администрация. Ситуация находится под контролем, - сказал Доржи Баторов, руководитель отдела ГО и ЧС администрации района.
«33 богатыря»: В Бурятии продолжают борьбу с наледью
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основным заказчиком самолёта станет единая дальневосточная авиакомпания
Для покрытия сметной стоимости потребуется выделить ещё более 400 млн рублей
Эмоциональное выгорание наблюдается у новых сотрудников
Состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию БГУ
Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке
Команда республики завоевала 16 медалей
Степная протока вскрылась раньше времени
На 72-м году скончался Николай Доржиев
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»
Соответствующие изменения утвердило правительство республики
Новая автоцистерна вмещает в себя больше воды
Проблему многие замечают через пару месяцев после болезни
Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы
Знаменитый тиктокер на Байкал приехал не отдыхать, а снимать контент
Жители села Зактуй не имеют другой возможности набирать питьевую воду, кроме как из реки