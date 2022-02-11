В Бурятии протестировали работников учреждений из «тотальной изоляции»

- В учреждениях стационарного социального обслуживания созданы комиссии, в которые вошли руководители учреждений, специалисты кадровых служб, психологи и медицинские работники. Ими разработаны и реализуются программы профилактики профессионального стресса, включающие проведение коллективных психологических тренингов, индивидуальной психологической коррекции, обучения, бесед, а также планерок или как их называют «посиделок», где обсуждаются текущие вопросы по уходу за получателями социальных услуг, разбираются трудности в уходе, общении и взаимодействии, - добавили в минсоцзащиты.

Режим работы «тотальная изоляция» стал для сотрудников учреждений минсоцзащиты Бурятии новым, неизвестным и сложным форматом работы. Не каждый сотрудник был готов находиться по 24 часа в сутки 14 дней на рабочем месте, без возможности выхода из учреждения, что несло за собой эмоциональное напряжение.Комиссии учреждений, с участием руководителей, специалистов кадровой службы, психологов и медицинских сотрудников, провели тестирование, которое помогло определить признаки профессионального выгорания у сотрудников учреждений.- В исследовании приняли участие 1305 сотрудников, работающих в режиме «тотальная изоляция». Их смена длится по 14 дней, без возможности выхода из учреждения. Из этого числа у 830 сотрудников, а это 63,6% согласно результатам исследования, синдром эмоционального выгорания находится в фазе «резистенция» - это способность организма человека оказывать сопротивление всем вредным для него внешним воздействиям. Вместе с тем, у 402 сотрудников синдром находится на первой стадии «напряжение», у 73 сотрудников в фазе «истощение», - озвучили результаты тестирования в минсоцзащиты.Как отметили в минсоцзащиты Бурятии, в период работы в режиме тотальной изоляции больше всего стрессовым ситуациям подвержены сотрудники со стажем работы менее года, а наименьшее воздействие – на сотрудников, проработавших более 15 лет. Они выработали свои индивидуальные способы защиты и стали более готовыми к данному режиму работы.