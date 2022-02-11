В Улан-Удэ растаяла Степная протока









Река Уда, давшая название столице Бурятии, неожиданно вскрылась. Течение реки безо льда обнаружил фотограф Сергей Тарасенко, который неделю назад ещё ходил здесь и не видел такого раннего вскрытия Степной протоки.Эта протока находится на Левобережье Улан-Удэ и протекает под Удинским мостом с оленями.- Похоже, кто-то втихаря сливает горячую воду. Какой-нибудь подпольный заводик, - предположил фотограф Сергей Тарасенко.Между тем, www.dvnovosti.ru сообщает, что паводки из-за аномальных снегопадов предсказали синоптики Дальнему Востоку. Аномальные запасы снега обещают наводнения.- Весна в западной части страны ожидается поздней и бурной, а вот Сибири и Дальнему Востоку могут грозить не только паводки, но и снегопады. Специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС «Антистихия» вслед за синоптиками и метеорологами склоняются к тому, что весна не будет ранней, - отмечает новостное агентство.Синоптики сообщают, что температурный фон весной будет существенно ниже обычного. В марте снег может завалить почти всю Сибирь, Урал и Дальний Восток.