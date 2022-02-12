В Улан-Удэ днём до -21
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по южному Прибайкалью и югу -25,-30, днём -16,-21, местами -26,-31.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный слабый. Температура ночью -31,-33, днём -19,-21.
В Бурятии температура опускалась до -46 градусов
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