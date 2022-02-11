В Бурятии жителям села приходится добывать воду с риском для жизни







Жители Бурятии, которые увидели это видео в других новостных каналах и пабликах, разделились на два лагеря. Одни считают, что зактуйцы должны сами пробурить себе скважины. Другие возражают и требуют обеспечения хотя бы минимальных условий для жизни от власти.



«Вручную могут мужчины скважину забить, это не проблема в 21 веке, миллионы скважин уже забиты, если не знают, как делать - Ютуб в помощь. Все, кому нужно, и кто в состоянии уже сделали давно, внутри домов скважину можно забить за неделю. А вот кто привык жаловаться, те ждут чтобы к ним пришли и сделали, вот только ждать сколько ещё будут?», - написала подписчица.



«Можно сделать скважину, да можно, но тогда зачем нам правительство? Зачем налоги каждый гражданин платит?», - не согласился другой пользователь.



В пабликах разгорелись горячие споры. Некоторые пишут, что «всю жизнь в деревне так воду набирали».



«Байкал-Daily» связался с местной жительницей, выложившей то самое видео. Она объяснила, в чём проблема и почему питьевую воду сельчанам приходится набирать только из проруби.



- Где-то в 2014-2016 году наша администрация выделила буровую, и в двух Зактуях пробурили скважины. Но всего на около 20 метров - этого очень мало. Учитывая то, что Зактуй у подножия гор, - рассказала женщина.



По словам сельчанки, вода в этой скважине есть, но она сильно пахнет железом, а пить её опасно.



- В ведро набрал воды, занёс в тепло, и через некоторое время вода мутнеет, - дна ведра не видно. А потом уже желтеет. И ведро покрыто налётом ржавчины. У нас эта вода идёт только коровам, и то, они еле пьют её. Ну и в баню, на стирку, правда очень жёсткая она. Да и быстро желтеет, - рассказала автор видео.



В администрации Тункинского района, в свою очередь, прокомментировали, что несколько дней сотрудники выезжали на место опасной проруби несколько дней назад.



- На привезённых сотрудниками фото видно, что «окно» проруби зафиксировано, закрыто крышкой. Возможно, при поении домашнего скота всё было разрушено, предположительно, местными же жителями. Обязанности по соблюдению элементарного порядка возложены на главу местного поселения, депутатов сельского совета, - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова.





Жители села Зактуй Тункинского района Бурятии вынуждены добывать воду самостоятельно по старинке, ещё и с риском для жизни. Наглядное видео опубликовал телеграм-канал «Тунка 24».На видео снято, как мужчина стоит посреди реки и черпает воду ведром из самодельной проруби во льду. Так как сельчане не взяли верёвку, пришлось импровизировать и привязывать ведро к жилетке. При этом велик риск поскользнуться на льду и скатиться прямо в прорубь.«Тункинский район, Зактуй, 21 век. Где-то там рассекает на «Тесле» Илон Маск, стоит Крымский мост, Иван Альхеев опахивает деревни. Какой, простите, туризм? Водой людей обеспечьте!» - призывает автор видео.