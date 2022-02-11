Ночью температура опустится до -46
Морозная погода ожидается в Бурятии в выходные дни. Столбик термометра опустится до -46 градусов. Ожидается сильный и холодный ветер.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 12 февраля, по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по южному Прибайкалью и югу -25,-30, днём -16,-21, местами -26,-31.
13-14 февраля также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и югу при облачности -25,-30, днём -20,-25, местами до -14, по крайнему северу -26,-31.
В Бурятии на выходных ударят морозы
Общество, Фото:
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