В Бурятии на выходных ударят морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночью температура опустится до -46



Морозная погода ожидается в Бурятии в выходные дни. Столбик термометра опустится до -46 градусов. Ожидается сильный и холодный ветер.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 12 февраля, по республике переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по южному Прибайкалью и югу -25,-30, днём -16,-21, местами -26,-31.



13-14 февраля также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и югу при облачности -25,-30, днём -20,-25, местами до -14, по крайнему северу -26,-31.



