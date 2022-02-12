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Ушёл из жизни «Человек века Тувы»

Ушёл из жизни «Человек века Тувы»
Общество,  Фото:официальный портал Республики Тыва
Церемония прощания с Монгушем Кенин-Лопсаном пройдёт 12 февраля в доме народного творчества

10 февраля после продолжительной болезни на 97 году скончался выдающийся учёный, доктор исторических наук, народный писатель Тувы, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Тыва, заслуженный деятель науки Республики Тыва Монгуш Борахович Кенин-Лопсан.

- Монгуш Кенин-Лопсан родился 10 апреля 1925 года в местечке Чаш-Тал сумона Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна Тувинской Народной Республики. Окончил Кызылскую среднюю школу №2, выпускник восточного факультета Ленинградского госуниверситета. Преподавал в Кызылском педагогическом училище, работал редактором Тувинского книжного издательства. Многие годы, с 1966 по 2017, посвятил работе в национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по тувинскому шаманству. В 1997 году – докторскую диссертацию. Собранные им научные материалы получили широкий резонанс в международных и общесоюзных научных кругах. За вклад в сохранение знаний о тувинском шаманстве и содействие в возрождении этой духовной традиции Американский фонд шаманских исследований в 1994 году присвоил ему почётное звание «Живое сокровище шаманизма».

Монгуш Борахович был писателем, фольклористом, этнографом, шамановедом и общественным деятелем. Член Союза писателей СССР с 1968 года. Автор девяти романов, около двух десятков сборников поэзии и прозы. Первая книга вышла 1956 году. Он перевёл на тувинский язык Пушкина, Некрасова, Шевченко, Байрона, Гейне.

Монгуш Кенин-Лопсан награждён орденом Буян-Бадыргы I степени, орденом Республики Тыва, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также был лауреатом премии им. С. А. Сарыг-оола, действительным членом Нью-Йоркской Академии наук, пожизненным президентом тувинских шаманов, почётным гражданин города Кызыл, «Человеком века Тувы».

Глубокие соболезнования родным и близким, почитателям таланта Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана выразили глава и члены правительства Тувы. Правительство республики также окажет необходимую помощь семье учёного.
Тува некролог смерть

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