Лыжник Бурятии победил на первенстве России

Спортсмен выиграл эстафету 4х5 км



В сельском поселении Чепецкое в Кировской области прошло первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет. Команда Сибирского федерального округа в составе Андрея Бологова, Ярослава Седюкова, Кирилла Архипкина и Павла Соловьёва заняла первое место в эстафете 4х5 км.



Андрей Бологов является спортсменом республиканской спортивной школы олимпийского резерва Республики Бурятия. Лыжник тренируется под руководством Саяна Жамбалова. Об этом сообщает пресс-служба РСШОР.



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