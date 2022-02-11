Спортсмен выиграл эстафету 4х5 км
В сельском поселении Чепецкое в Кировской области прошло первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21-23 лет. Команда Сибирского федерального округа в составе Андрея Бологова, Ярослава Седюкова, Кирилла Архипкина и Павла Соловьёва заняла первое место в эстафете 4х5 км.
Андрей Бологов является спортсменом республиканской спортивной школы олимпийского резерва Республики Бурятия. Лыжник тренируется под руководством Саяна Жамбалова. Об этом сообщает пресс-служба РСШОР.
Лыжник Бурятии победил на первенстве России
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