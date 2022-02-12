В Иркутской области на борьбу с паводками потратят более 7 млн рублей

Утверждён план мероприятий по предупреждению паводков на территории региона



В Иркутской области утверждён план мероприятий по предупреждению в текущем году чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, на территории региона. Детализированный прогноз развития весеннего половодья планируется получить до 7 апреля.



Определены конкретные сроки и других противопаводковых мероприятий. Уже в этом месяце будет разработан реестр рисков, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, для населённых пунктов, которые попадают в зону возможного затопления, подтопления. До 15 февраля будет заключён контракт на проведение снегомерных работ вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах рек.



В марте пройдёт оценка готовности муниципальных образований области, наиболее подверженных негативному влиянию паводков, к прохождению весеннего половодья. До 2 апреля должны быть проведены предупредительные противопаводковые мероприятия, среди которых подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения, создание постов наблюдения за гидрологической обстановкой, своевременное закрытие и разрушение ледовых переправ, чернение и пиление ледовых полей, разъяснительная работа с людьми о необходимости страхования строений и личного имущества от несчастных случаев и другие.



До начала половодья должны быть проведены работы по обеспечению защиты автомобильных и железных дорог, мостов и водопропускных сооружений в период прохождения паводковых вод. В сам паводковый период необходима организация устойчивого функционирования медицинских учреждений, которые расположены в населённых пунктах, подверженных подтоплению (затоплению), а также в населённых пунктах, остающихся на период весеннего паводка без основной транспортной сети. Там люди должны получать своевременное и безотлагательное оказание медицинской помощи.



В случае подтопления (затопления) населённого пункта в нем должна быть обеспечена охрана общественного порядка, пресекаться противоправные действия, оказываться содействие в бесперебойной работе спасательных служб.



Также утверждена смета расходов из областного бюджета на проведение работ по предупреждению ЧС, связанных с паводками. К таким мероприятиям относятся: использование воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации людей и доставки грузов для организации жизнеобеспечения пострадавшего населения; проведение взрывных работ; снегомерные работы вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах рек. Всего на эти цели в текущем году заложено около 7,3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

