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За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак

За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Специалисты обошли 234 домовладения

Во время рейда в микрорайонах Верхняя Берёзовка, Зеленхоз и Солнечный за день отловили 19 бездомных собак, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Пять мобильных групп в течение всего дня провели с жителями частного сектора профилактические беседы о правилах содержания домашних животных. На владельцев чьи собаки, не зарегистрированы, составляли протоколы.

Специалисты обошли 234 домовладения, выписали 42 требования о явке, составили 15 административных протоколов, провели 32 профилактические беседы.

Четыре экипажа служб отловили 19 безнадзорных животных, ветеринары вакцинировали и зарегистрировали шесть собак. Для удобства горожан по ул. Арбузной был развёрнут мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно было бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 325 рублей зарегистрировать и получить чип.

– Этот рейд по счёту уже 13-й по общегородскому плану. Есть положительная динамика по увеличению количества зарегистрированных, вакцинированных животных. Особенно на тех территориях, которые мы уже отработали, – отметил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Всего по городу за 10 февраля отловлено 32 безнадзорных животных. В приютах подрядных организаций по отлову содержится 578 собак. С начала года 146 собак обрели новых хозяев.

Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по тел. 37-83-13 в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона: 67-92-92.

собаки

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