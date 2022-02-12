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В Иркутске развернётся фестиваль современного искусства

В Иркутске развернётся фестиваль современного искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
Основной его темой станет размышление о событиях, оставивших след на всю жизнь

Междисциплинарный децентрализованный фестиваль современного искусства «Навсегда» пройдёт в Иркутске с 18 по 20 марта. Фестиваль «искренности» проведут на четырёх площадках: в центре современного искусства «Огонь», в художественной студии «Ноа», баре «Circus» и на улицах города, которые образуют треугольник между этими тремя объектами.

В фестивале могут принять участие все желающие, чтобы через свою работу поделиться собственной историей, тем что изменило жизнь человека и осталось с ним навсегда. Это могут быть как радостные события, так и печальные.

Работы могут быть выполнены в разных форматах. Всё зависит от идеи автора. Это могут быть какие-то стихи, скульптура, живопись, перфоманс. На улицах города – инсталляции и стрит-арт, а в помещениях это будут разнооформленные истории и всевозможные мероприятия. Человек, у которого есть конкретная история, может написать в Инстаграм, описать свою идею, её видение, либо представить что-то уже готовое. Организаторы фестиваля готовы работать с авторами и их идеями, готовы доводить идеи до конца, подводить под концепцию и делать их более интересными.

В настоящее время идёт подготовка к фестивалю, сообщает медиацентр Байкальского госуниверситета.

Возрастное ограничение 16+
Иркутск фестиваль искусство современное искусство вузы

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