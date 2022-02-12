В Иркутске из-за морозов перенесли всероссийские соревнования

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Лёд надежды нашей» состоится 19 февраля



В Иркутске из-за сильных морозов принято решение перенести с 12 на 19 февраля всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Место и условия проведения остаются прежними.



- «19 февраля старт состоится на центральном стадионе «Труд» в Иркутске. В соревнованиях могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. В связи с переносом мероприятия продлена регистрация участников. Мандатная комиссия по регистрации участников будет работать до 18 февраля включительно в спортивной школе олимпийского резерва «Россия» с 10:00 до 18:00 часов, а также 19 февраля на месте старта с 9:00 до 10:30, - рассказала директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Татьяна Лёшина.



Соревнования проводятся по шести возрастным группам: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1996-2003 годов рождения и 1995 года рождения и старше. Для учащихся с 1 по 5 класс предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных участников – 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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