В настоящее время Александр Егоров учится в магистратуре одного из иркутских вузов
Выпускник кафедры рекламы и журналистики Иркутского национального исследовательского технического университета Александр Егоров стал призёром международного конкурса молодых поэтов имени Виталия Науменко. Он также вошёл в шорт-лист поэтического турнира, получив право на публикацию в американском русскоязычном журнале «Интерпоэзия», который издаётся с 2004 года.
На конкурс Александр отправил два стихотворения. Автор отметил, что в одном из них он попытался рассказать о холоде, который сопровождает сибиряка большую часть жизни. В своём творчестве он обращается к детству, вспоминает студенчество, посвящает строки родному Забайкальскому краю.
- Я рад, что завоевал третье место в престижном конкурсе. Опубликоваться в журнале «Интерпоэзия» – мечта любого современного поэта. Поэзией я увлёкся, будучи шестиклассником хилокской школы, - рассказал молодой поэт.
В студенческие годы творческие работы политеховца высоко оценил известный журналист, публицист и поэт Дмитрий Быков. В настоящее время Александр учится в магистратуре Иркутского госуниверситета по направлению «Филология», работает журналистом. Лучшими поэтами-современниками считает Алексея Цветкова, Владимира Гандельсмана и Александра Кабанова.
Александр Егоров печатался во многих журналах. В 2019 году стал лауреатом премии журнала «Звезда» в номинации «За первую публикацию». Осенью минувшего года вошёл в шорт-лист международной молодежной литературной премии «Восхождение». Стихотворения Александра также попали в лонг-лист премии «Лицей».
В 2020-2021 годах молодой поэт стал участником школы писательского мастерства Дальневосточного федерального округа, выступил на XX международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Поэт из Забайкалья стал призёром международного конкурса
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