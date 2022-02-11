Соревнования пройдут в конце февраля в ОАЭ
На заключительных тренировочных сборах в Турции находятся спортсмены из Бурятии заслуженные мастера спорта России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская, мастер спорта России Александр Гомбожапов. Тренировки проходят в городе Кемер с 6 по 19 февраля.
Спортсмены в составе сборной страны готовятся выступить на чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в конце февраля в Дубае.
- Добавим, что на прошедшем чемпионате России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская признаны № 1 в стране, а вот Александра Гомбожапова тренерский состав и федерация стрельбы из лука России отметили как самого перспективного спортсмена, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира
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