 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира

Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира
Общество,  Фото:пресс-служба РСАШ РБ
Соревнования пройдут в конце февраля в ОАЭ

На заключительных тренировочных сборах в Турции находятся спортсмены из Бурятии заслуженные мастера спорта России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская, мастер спорта России Александр Гомбожапов. Тренировки проходят в городе Кемер с 6 по 19 февраля.

Спортсмены в составе сборной страны готовятся выступить на чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в конце февраля в Дубае.

- Добавим, что на прошедшем чемпионате России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская признаны № 1 в стране, а вот Александра Гомбожапова тренерский состав и федерация стрельбы из лука России отметили как самого перспективного спортсмена, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия стрельба из лука чемпионат мира спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира
Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира
Общество, 11.02.2022
Соревнования пройдут в конце февраля в ОАЭ
Поэт из Забайкалья стал призёром международного конкурса
Поэт из Забайкалья стал призёром международного конкурса
Общество, 11.02.2022
В настоящее время Александр Егоров учится в магистратуре одного из иркутских вузов
Лыжник Бурятии победил на первенстве России
Лыжник Бурятии победил на первенстве России
Общество, 11.02.2022
Спортсмен выиграл эстафету 4х5 км
«33 богатыря»: В Бурятии продолжают борьбу с наледью
«33 богатыря»: В Бурятии продолжают борьбу с наледью
Общество, 11.02.2022
Жители откликнулись на призыв помочь
Самолёт «Байкал» планируют собирать на Дальнем Востоке
Самолёт «Байкал» планируют собирать на Дальнем Востоке
Общество, 11.02.2022
Основным заказчиком самолёта станет единая дальневосточная авиакомпания
Иркутская область получит на ремонт школ более 1,7 млрд рублей
Иркутская область получит на ремонт школ более 1,7 млрд рублей
Общество, 11.02.2022
Для покрытия сметной стоимости потребуется выделить ещё более 400 млн рублей
В Бурятии протестировали работников учреждений из «тотальной изоляции»
В Бурятии протестировали работников учреждений из «тотальной изоляции»
Общество, 11.02.2022
Эмоциональное выгорание наблюдается у новых сотрудников
На фасаде вуза Бурятии установлена юбилейная надпись
На фасаде вуза Бурятии установлена юбилейная надпись
Общество, 11.02.2022
Состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию БГУ
Иркутянка стала лучшим гидом России
Иркутянка стала лучшим гидом России
Общество, 11.02.2022
Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке
В Улан-Удэ растаяла Степная протока
В Улан-Удэ растаяла Степная протока
Общество, 11.02.2022
Степная протока вскрылась раньше времени
Ушёл из жизни ветеран педагогического труда Бурятии
Ушёл из жизни ветеран педагогического труда Бурятии
Общество, 11.02.2022
На 72-м году скончался Николай Доржиев
Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»
Главный санврач Бурятии: «Болеют все, но большая часть – это дети»
Общество, 11.02.2022
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»
В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей
В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей
Общество, 11.02.2022
Соответствующие изменения утвердило правительство республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^