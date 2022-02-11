Лучники Бурятии начали подготовку к чемпионату мира

Общество, Фото: пресс-служба РСАШ РБ

Соревнования пройдут в конце февраля в ОАЭ



На заключительных тренировочных сборах в Турции находятся спортсмены из Бурятии заслуженные мастера спорта России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская, мастер спорта России Александр Гомбожапов. Тренировки проходят в городе Кемер с 6 по 19 февраля.



Спортсмены в составе сборной страны готовятся выступить на чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут в конце февраля в Дубае.



- Добавим, что на прошедшем чемпионате России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская признаны № 1 в стране, а вот Александра Гомбожапова тренерский состав и федерация стрельбы из лука России отметили как самого перспективного спортсмена, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

