Принять участие в нём могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Всё в твоих руках» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих на дальнейшее обучение в профессиональные образовательные организации в 2022 году. Мероприятие проходит в рамках празднования международного дня защиты детей.
- Цель конкурса – выявление уровня подготовленности к самостоятельной жизни детей-сирот. Задачи – формирование у ребят активной жизненной позиции; повышение социальной компетентности воспитанников в условиях учреждения для детей-сирот; развитие у воспитанников познавательной активности и творческих способностей; профориентация; ориентирование выпускников на успех, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Как пояснили в ведомстве, участникам конкурса необходимо в срок до 4 мая сформировать своё портфолио, в котором будут отражены достижения и успехи за определённый период. Работы будут приниматься до 13 мая. Определение победителей конкурса – с 23 мая по 27 мая.
- Основными приоритетами оценки конкурсных работ являются: характеристика выпускника, участие в мероприятиях, достижения, успеваемость по школьным предметам. При определении победителей работы выпускников оцениваются оргкомитетом конкурса по пятибалльной системе путём начисления баллов и дальнейшего их суммирования. Побеждает выпускник, набравший наибольшую сумму баллов, - пояснили в министерстве.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартовал конкурс «Всё в твоих руках»
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