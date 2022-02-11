Состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию БГУ
Наступивший 2022-й год является юбилейным для Бурятского государственного университета. Ровно 90 лет назад, 10 февраля 1932 года состоялось торжественное заседание учёного совета Бурят-Монгольского агропедагогического института, посвящённое открытию первого вуза в Бурятии. Вчера, 10 февраля, у парадного входа 8-го корпуса БГУ, на фасаде которого, накануне была установлена юбилейная надпись, прошло торжественное открытие праздничных мероприятий, посвящённых 90-летию вуза.
На торжестве присутствовали деканы институтов и факультетов, представители администрации университета. Из-за ковидных ограничений для большинства сотрудников и студентов мероприятие прошло в онлайн-формате, в соцсетях шли трансляции с места события.
Присутствующих поздравили с юбилеем и напомнили, что в этом году отмечаются ещё две важные для БГУ даты: 200 лет со дня рождения Доржи Банзарова, именем которого назван университет, а также 30 лет со дня основания Бурятского филиала Новосибирского государственного университета (на базе БФ НГУ и БГПИ был образован БГУ). Также всех поздравили с Сагаалганом.
Завершил праздник гимн студентов «Гаудеамус», исполненный представителями студенческих творческих коллективов БГУ, сообщает пресс-служба вуза.
На фасаде вуза Бурятии установлена юбилейная надпись
Общество, Фото:
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