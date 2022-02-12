Игры пройдут с 15 по 26 февраля
С 15 по 26 февраля Улан-Удэ принимает финалы общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» по Дальневосточному федеральному округу. Заезд на соревнования будет осуществляться в два этапа. Игры на площадке будут начинаться в 9:00 по местному времени, а церемонии награждения будут проходить в последние дни заездов в 15:20. Следует отметить, что соревнования будут проходить без зрителей.
Кроме этого, в Бурятии объявлено о проведении турнира по мини-футболу «Кубок любительской футбольной лиги РБ. Весна-2022. Второй дивизион». Ориентировочные сроки проведения игр - февраль-март этого года.
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В Улан-Удэ проведут финалы турнира ДФО по мини-футболу
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