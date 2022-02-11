Поступок «босоного мальчика» пользователи не оценили
Турист на Байкале прошёлся голыми ногами по льду в мороз. Видео, как молодой человек идёт босиком прямо по замёрзшему озеру, появилось в паблике «Сводка38».
«Лёд на Байкале нынче тёплый», - шутливо подписали публикацию.
Ролик собрал больше тысячи лайков, но вот большинство комментариев оказались негативными. Пользователи обеспокоились за здоровье туриста, а некоторые даже за жизнь.
«Будьте осторожны! Ступни могут получить ожог!», «Хоп, и провалился», «Весна, обострение», «Каждый по-своему с ума сходит», - написали пользователи.
Также парня стали предостерегать угрозами о серьёзных болезнях почек. А одна женщина и вовсе возмутилась, что Байкал «совсем уже загадили» и не нужно ходить по нему «вонючими» ногами.
Но нашлись и те, кто не увидел в ролике ничего необычного.
«Хороша закалка! Закаляйся, по утрам ледяной водой умывайся!», «Я тоже так хочу», - поделились комментаторы.
Некоторые из подписчиков подумали, что это ноги тик-токера Дани Милохина, который на днях приехал на Байкал и выкладывал много видео в своих соцсетях.
В целом, люди, живущие по берегам Байкала, всегда с трепетом относятся к озеру и не любят, когда туристы придумывают новые способы развлечения на льду. Одно из них – «Поцелуй Байкала» - когда во льду сверлится отверстие и в него наливается алкоголь, который потом выпивается из трубочки.
Видео с «Поцелуем Байкала» всегда вызывают массу возмущений среди пользователей соцсетей. А звёздный стилист Сергей Зверев прошлой весной даже выступил на бизнес-ужине «Настоящий Байкал» в Москве против этого развлечения.
Чтобы обращение к самому большому озеру мира было подобающим, в 2021 году был создан «Кодекс ледовых путешественников». Он рассчитан на широкую аудиторию: на туроператоров, проводников, гидов и водителей, а также на самих туристов.
Босоногий турист прогулялся по льду Байкала
Общество, Фото:
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