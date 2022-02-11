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В Бурятии продолжается обсуждение сквера с красными гамаками

В Бурятии продолжается обсуждение сквера с красными гамаками
Общество,  Фото:selfie_gsk_03
Гусиноозёрцы продолжают вносить свои предложения по улучшению сквера «Юность»

Гусиноозёрский паблик selfie_gsk_03 опубликовал подборку фотографий обновлённого сквера «Юность», изменения в котором вызывали большой резонанс среди жителей города и в СМИ. Пост называется «Специально для недовольных людей, у которых «раньше было лучше». Авторы паблика спрашивают у горожан: «Вопросы, конечно, есть, но общая оценка ведь положительная?»

Гусиноозёрцы отреагировали на пост. Мнения разделились на одобряющие изменения в «Юности» и не принимающие нововведения в городском сквере.

- Насаждений правда очень не хватает.
- Раньше было уютнее. Деревья вырубили.
- Нам нравится, необычный, и поэтому интересный! Спасибо за сквер! Недовольные всегда будут. Им хочется одно сказать: будьте добрее!
- Верните сквер 4 школы, где прошли мои 11 лет детства...Лучше бы задний двор 8 детского сада благоустроили...
- Тоже интересно, для чего построены эти небольшие сооружения. Детям очень нравятся горки и качели! Обратите внимание, сколько сейчас там детей, они все довольны! Во всем есть свои плюсы и минусы!

Заместитель главы района по ЖКХ Елена Брикова отреагировала на недовольство гусиноозёрцев, отметив, что в сквере высажено более 250 деревьев и кустарников, ель из питомника, высотой около пяти метров. Организован полив.

Одна из горожанок отметила актуальную проблему, которая существует не только в Селенгинском районе, но и в столице Бурятии.

- В парке нужен газон и озеленение. Так же вопрос возникнет о выгуле собак, если в больших городах есть в парках контейнеры для сбора экскрементов, то в нашем городе нет ни одной площадки для выгула, - заметила женщина.

Примечательно то, что горожане живо обсуждают обновление общественного места, вносят свои предложения, не остаются в стороне от существующей проблемы.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал о недовольстве горожан сквером «Юность». Красные гамаки, установленные вместо лавочек, не понравились жителям Гусиноозёрска.
сквер благоустройство

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