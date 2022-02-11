В Бурятии продолжается обсуждение сквера с красными гамаками





Гусиноозёрцы отреагировали на пост. Мнения разделились на одобряющие изменения в «Юности» и не принимающие нововведения в городском сквере.- Насаждений правда очень не хватает.- Раньше было уютнее. Деревья вырубили.- Нам нравится, необычный, и поэтому интересный! Спасибо за сквер! Недовольные всегда будут. Им хочется одно сказать: будьте добрее!- Верните сквер 4 школы, где прошли мои 11 лет детства...Лучше бы задний двор 8 детского сада благоустроили...- Тоже интересно, для чего построены эти небольшие сооружения. Детям очень нравятся горки и качели! Обратите внимание, сколько сейчас там детей, они все довольны! Во всем есть свои плюсы и минусы!Заместитель главы района по ЖКХ Елена Брикова отреагировала на недовольство гусиноозёрцев, отметив, что в сквере высажено более 250 деревьев и кустарников, ель из питомника, высотой около пяти метров. Организован полив.Одна из горожанок отметила актуальную проблему, которая существует не только в Селенгинском районе, но и в столице Бурятии.- В парке нужен газон и озеленение. Так же вопрос возникнет о выгуле собак, если в больших городах есть в парках контейнеры для сбора экскрементов, то в нашем городе нет ни одной площадки для выгула, - заметила женщина.Примечательно то, что горожане живо обсуждают обновление общественного места, вносят свои предложения, не остаются в стороне от существующей проблемы.