Заявки принимаются по 19 февраля
В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс по изданию книг на бурятском языке. Мероприятие проводится в целях популяризации бурятского языка среди населения республики. Цель конкурса – выявить работы для осуществления проектов по изданию лучших произведений местной литературы.
Конкурс проводится в номинациях:
- «Уран үгын шэди» (проза) – до 400 тыс. руб.;
- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия) – до 250 тыс. руб.;
- «Багашуулда» (издание для детей) – до 250 тыс. руб.;
- «Заншалаа сахин hэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тыс. руб.;
- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод) – до 200 тыс. руб.
Оценивать работы будет экспертный совет. В каждой номинации определят одного или несколько победителей. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество голосов по следующим критериям:
- соответствие проекта целям и условиям конкурса;
- уникальный характер проекта;
- общественная значимость проекта;
- обоснованность запрашиваемых средств.
Приём и регистрация заявок заканчивается 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии проходит конкурс по изданию книг на бурятском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В улан-удэнских автобусах и трамваях ежедневно проводится дезинфекция
В ленте рассказывается история о принцессе Хутулун
Чтобы поднять со дна Байкала потерпевший крушение вертолёт Ми-2, пришлось импровизировать
Культработники получат денежные поощрения
Основной его темой станет размышление о событиях, оставивших след на всю жизнь
Принять участие в нём могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Поручение отдала министр здравоохранения Бурятии после проверки ковидного стационара
Утверждён план мероприятий по предупреждению паводков на территории региона
COVID-19 в республике понемногу сдаёт позиции
Базыр Цырендашиев был автором музыки легендарной песни «Туруушын дуран»
Прежний хозяин выбросил щенят, оставив их в коробке у магазина
Игры пройдут с 15 по 26 февраля
Медработники получили почётную награду за вклад в борьбу с COVID-19
Юлия Жамбалова взяла все обращения в работу
Церемония прощания с Монгушем Кенин-Лопсаном пройдёт 12 февраля в доме народного творчества