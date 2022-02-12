В Бурятии проходит конкурс по изданию книг на бурятском языке

Заявки принимаются по 19 февраля



В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс по изданию книг на бурятском языке. Мероприятие проводится в целях популяризации бурятского языка среди населения республики. Цель конкурса – выявить работы для осуществления проектов по изданию лучших произведений местной литературы.



Конкурс проводится в номинациях:

- «Уран үгын шэди» (проза) – до 400 тыс. руб.;

- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия) – до 250 тыс. руб.;

- «Багашуулда» (издание для детей) – до 250 тыс. руб.;

- «Заншалаа сахин hэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тыс. руб.;

- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод) – до 200 тыс. руб.



Оценивать работы будет экспертный совет. В каждой номинации определят одного или несколько победителей. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество голосов по следующим критериям:

- соответствие проекта целям и условиям конкурса;

- уникальный характер проекта;

- общественная значимость проекта;

- обоснованность запрашиваемых средств.



Приём и регистрация заявок заканчивается 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 16+

