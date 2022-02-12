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В Бурятии проходит конкурс по изданию книг на бурятском языке

В Бурятии проходит конкурс по изданию книг на бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 19 февраля

В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс по изданию книг на бурятском языке. Мероприятие проводится в целях популяризации бурятского языка среди населения республики. Цель конкурса – выявить работы для осуществления проектов по изданию лучших произведений местной литературы.

Конкурс проводится в номинациях:
- «Уран үгын шэди» (проза) – до 400 тыс. руб.;
- «Жэгүүртэ үгэ» (поэзия) – до 250 тыс. руб.;
- «Багашуулда» (издание для детей) – до 250 тыс. руб.;
- «Заншалаа сахин hэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тыс. руб.;
- «Уран үгын оршуулга» (художественный перевод) – до 200 тыс. руб.

Оценивать работы будет экспертный совет. В каждой номинации определят одного или несколько победителей. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество голосов по следующим критериям:
- соответствие проекта целям и условиям конкурса;
- уникальный характер проекта;
- общественная значимость проекта;
- обоснованность запрашиваемых средств.

Приём и регистрация заявок заканчивается 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия конкурс бурятский язык литература книги

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