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В Бурятии суточный прирост коронавируса упал ниже 1500 случаев

В Бурятии суточный прирост коронавируса упал ниже 1500 случаев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки коронавирус унёс жизни 13 человек

В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 1473 жителей. Это на 78 меньше, чем днём ранее.

Впервые с конца января суточный прирост упал ниже 1500 случаев. Ранее 1407 новых заболевших выявляли 29 января, затем был рост. Так, 29 января – 1513 новых заражённых, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля – 1634 (рекорд), 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632. Затем началось постепенное снижение: 7 февраля – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551 и вот накануне, 10 февраля – уже 1473.

Всего с начала пандемии коронавирусом болели 105 604 жителя Бурятии. Из них 47% (49 127) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время от коронавируса 2693 жителя Бурятии.

За минувшие сутки скончались сразу 13 больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что 12 из них были старше 65 лет (точный возраст больше не раскрывается). Отметим, это чуть больше, чем в предыдущие дни: так, позавчера было десять летальных исходов, за день до этого восемь, а до этого десять, десять, пять, снова десять… 29 января и вовсе был день (впервые за очень долгое время), когда никто из пациентов не умирал.

Выздоровели от коронавируса накануне 1012 человек.

На утро 11 февраля в стационарах лечатся 1982 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки были госпитализированы 227 пациентов.

Отметим, занятость коечного фонда составляет 81 %. Более 450 ковидных коек свободно.

В отделениях реанимации находятся 149 пациентов (на трое меньше, чем днём ранее). Из них 101 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 64 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 26 174 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возобновляют очный режим обучения. Также разрешили возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования.

Принято ещё смягчение антиковидных мер – разрешили открыться банкетным залам.

Минздрав Бурятии напомнил, что в стране изменились правила по выписке пациентов с COVID-19 на работу, учёбу и допуску в организованные коллективы. Теперь уже после недельного лечения заразившиеся коронавирусом и не имеющие симптомов болезни выходят на работу. ПЦР-тесты им больше не делают.

14-дневный карантин для прибывающих в РФ из Гонконга и ряда стран Африки отменён. Требование, введённое декабре из-за штамма «омикрон», который нашли как раз в Южной Африке, утратило силу, напомнил накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев. 

коронавирус профилактика

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