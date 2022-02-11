Голосование начнётся 15 апреля
В этом году жители Бурятии снова смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2023 году. Голосование стартует с 15 апреля и продлится по 30 мая.
Проект по выбору общественных территорий для благоустройства жителями проводят уже второй год подряд. Впервые он был запущен в 2021 году. На сегодняшний день муниципальные образования определяются с перечнем территорий, которые вынесут на онлайн-обсуждение.
Голосовать за благоустройство парков, скверов и центральных площадей в этом году жители республики смогут в течение почти двух месяцев. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень для благоустройства на 2023 год. Также граждане смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты общественных территорий. Отдать свой голос можно будет на специальной платформе 03.gorodsreda.rf с 15 апреля по 30 мая.
Напомним, в прошлом году в республике прошло первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год. В течении пяти недель на платформе 3.gorodsreda.ru жители в режиме онлайн отдавали свои голоса за объекты, которые по их мнению больше всего нуждались в благоустройстве. Свое мнение выразило более 110 тысяч граждан республики. В результате было выбрано 93 общественные территории, ремонт которых пройдёт в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Жители Бурятии снова выберут территории для благоустройства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основным заказчиком самолёта станет единая дальневосточная авиакомпания
Для покрытия сметной стоимости потребуется выделить ещё более 400 млн рублей
Эмоциональное выгорание наблюдается у новых сотрудников
Состоялось торжественное открытие юбилейных мероприятий, посвящённых 90-летию БГУ
Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке
Команда республики завоевала 16 медалей
Степная протока вскрылась раньше времени
На 72-м году скончался Николай Доржиев
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом, 80% которой сейчас связано с «омикроном»
Соответствующие изменения утвердило правительство республики
Новая автоцистерна вмещает в себя больше воды
Проблему многие замечают через пару месяцев после болезни
Сейчас Мэргэн со своими наставниками подбирает гарниры и соусы
Знаменитый тиктокер на Байкал приехал не отдыхать, а снимать контент
Жители села Зактуй не имеют другой возможности набирать питьевую воду, кроме как из реки