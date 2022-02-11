Жители Бурятии снова выберут территории для благоустройства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Голосование начнётся 15 апреля



В этом году жители Бурятии снова смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2023 году. Голосование стартует с 15 апреля и продлится по 30 мая.



Проект по выбору общественных территорий для благоустройства жителями проводят уже второй год подряд. Впервые он был запущен в 2021 году. На сегодняшний день муниципальные образования определяются с перечнем территорий, которые вынесут на онлайн-обсуждение.



Голосовать за благоустройство парков, скверов и центральных площадей в этом году жители республики смогут в течение почти двух месяцев. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень для благоустройства на 2023 год. Также граждане смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты общественных территорий. Отдать свой голос можно будет на специальной платформе 03.gorodsreda.rf с 15 апреля по 30 мая.



Напомним, в прошлом году в республике прошло первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год. В течении пяти недель на платформе 3.gorodsreda.ru жители в режиме онлайн отдавали свои голоса за объекты, которые по их мнению больше всего нуждались в благоустройстве. Свое мнение выразило более 110 тысяч граждан республики. В результате было выбрано 93 общественные территории, ремонт которых пройдёт в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

