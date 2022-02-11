На 72-м году скончался Николай Доржиев
10 февраля ушёл из жизни Доржиев Николай – отличник народного просвещения РСФСР, отличник народного образования СССР, заслуженный работник физической культуры Бурятии, ветеран педагогического труда.
- Личностные и профессиональные качества Николая Андреевича, искренность в отношениях с людьми, неиссякаемые трудолюбие, оптимизм и талант позволили достичь многих высот в самых различных областях образовательной и воспитательной деятельности, о чем свидетельствуют многочисленные награды и звания, - сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
Более 45 лет Николай Андреевич отдал образованию. Он более 10 лет проработал директором школы №30. В 2004 году стоял у истоков создания городского центра допризывной подготовки и патриотического воспитания, 13 лет он возглавлял центр, а после трудился педагогом дополнительного образования.
Николай Андреевич возглавлял штаб муниципального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Улан-Удэ, являлся организатором многих патриотических мероприятий, а также был главным судьей соревнований: республиканского этапа военно-патриотической игры «Победа», «Зарница», турнира работающей молодёжи памяти С.В. Мантурова.
Бывшие коллеги и те, кто много лет проработал с Николаем Андреевичем отзываются о нём, как о редком и значимом человеке нашего времени.
Ушёл из жизни ветеран педагогического труда Бурятии
Общество, Фото:
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