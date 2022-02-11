В Улан-Удэ в 500 автобусах можно заплатить за проезд безналично

До 10 марта планируется оснастить терминалами маршрут № 95



Терминалами для безналичной оплаты оснащены все трамваи Улан-Удэ, все автобусы МУП «Городские маршруты» и более 400 автобусов частных перевозчиков. Удобный для пассажиров расчёт можно осуществить по маршрутам № 3, 23, 29, 44, 55, 59, 77, 82, 100.



- Внедрение безналичной оплаты проезда через терминалы в Улан-Удэ осуществляется с 2017 года и охватывает всё больше маршрутов, - сообщает комитет по транспорту Улан-Удэ.



Введение безналичной оплаты приветствуется горожанами. Наверняка только в общественном транспорте Улан-Удэ нужно иметь при себе наличные. К примеру, в Южно-Сахалинске весь автопарк охвачен терминалами для оплаты проезда, в том числе и маршрутные такси.



Жители сотых кварталов оценили появление на маршруте больших автобусов №1, где можно расплатиться картой, а не искать мелочь по карманам.



- Автобусы №1 очень комфортны, просторны и плюсом является оплата проезда картой, - рассказала «Байкал-Daily» горожанка Мэдэгма.

