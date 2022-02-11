 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Состоящего на учёте у нарколога жителя Бурятии лишили водительских прав

Состоящего на учёте у нарколога жителя Бурятии лишили водительских прав
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина состоит на учёте у нарколога уже год

Житель Закаменского района Бурятии с февраля 2021 года состоит на учёте у врача нарколога Закаменской центральной районной больницы с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов», имеет противопоказания для управления транспортом.

По сведениям отдела МВД России по Закаменскому району у мужчины имеется водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами.

- Прокурор района в суд предъявил административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортом указанным гражданином, признании недействительным водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии снизилось число убийств
В Бурятии снизилось число убийств
Общество, 11.02.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике за январь
За год жители Бурятии сдали 36 единиц огнестрельного оружия
За год жители Бурятии сдали 36 единиц огнестрельного оружия
Общество, 11.02.2022
В Росгвардии подвели итоги деятельности лицензионно-разрешительной работы
В Бурятии ищут волонтёров для нацпарка
В Бурятии ищут волонтёров для нацпарка
Общество, 11.02.2022
Волонтёрская смена пройдёт во второй половине июня
В Иркутской области проведут детский лыжный фестиваль
В Иркутской области проведут детский лыжный фестиваль
Общество, 11.02.2022
Соревнования состоятся в городе Саянск
В Улан-Удэ заменили более 150 лифтов
В Улан-Удэ заменили более 150 лифтов
Общество, 11.02.2022
В этом году заменят ещё четыре лифта
В Бурятии, Туве и на Алтае стартует экспедиция по учёту снежных барсов
В Бурятии, Туве и на Алтае стартует экспедиция по учёту снежных барсов
Общество, 11.02.2022
В этих регионах сосредоточено до 90-95 % российской популяции хищника
В Бурятии усилились морозы
В Бурятии усилились морозы
Общество, 11.02.2022
Местами дневные температуры достигнут -29 градусов
На «Байкальскую рыбалку» будут пускать при наличии QR-кода
На «Байкальскую рыбалку» будут пускать при наличии QR-кода
Общество, 10.02.2022
Первая команда зарегистрировалась на знаменитые рыбацкие соревнования
В Улан-Удэ открылась выставка «Навстречу Сагаалгану»
В Улан-Удэ открылась выставка «Навстречу Сагаалгану»
Общество, 10.02.2022
На ней представлены работы одноименного конкурса детских рисунков и поделок
В Чите запустят авиарейс до Екатеринбурга
В Чите запустят авиарейс до Екатеринбурга
Общество, 10.02.2022
Полёты начнут выполнять в июне
Район Бурятии создаст комплексный турмаршрут
Район Бурятии создаст комплексный турмаршрут
Общество, 10.02.2022
В него войдут «Меркитская крепость», Алтачейский заказник и другие объекты
В Бурятии отремонтируют дорогу Турунтаево – Халзаново
В Бурятии отремонтируют дорогу Турунтаево – Халзаново
Общество, 10.02.2022
Работы должны завершиться в ноябре текущего года
В Забайкалье покажут священные предметы буддизма
В Забайкалье покажут священные предметы буддизма
Общество, 10.02.2022
Они представлены на новой выставке в Агинском округе
В заполярную Якутию завезли бизонов и верблюдов
В заполярную Якутию завезли бизонов и верблюдов
Общество, 10.02.2022
Резидент Арктической зоны РФ создал научно-экспериментальное животноводческое хозяйство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^