Мужчина состоит на учёте у нарколога уже год
Житель Закаменского района Бурятии с февраля 2021 года состоит на учёте у врача нарколога Закаменской центральной районной больницы с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов», имеет противопоказания для управления транспортом.
По сведениям отдела МВД России по Закаменскому району у мужчины имеется водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами.
- Прокурор района в суд предъявил административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортом указанным гражданином, признании недействительным водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
Состоящего на учёте у нарколога жителя Бурятии лишили водительских прав
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