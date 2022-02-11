За год жители Бурятии сдали 36 единиц огнестрельного оружия











- владелец ружья будет обязан возместить вред, причинённый его оружием независимо от собственной вины;



- при первичной постановке на учёт в качестве владельца огнестрельного оружия, в первые два года разрешается владеть гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющих магазина или барабана;



- привлечённым к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, лицензия на покупку оружия не выдаётся, а действующие разрешительные документы аннулируются.







В территориальном управлении Росгвардии состоялся брифинг заместителя начальника управления Росгвардии по Бурятии – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковника полиции Андрея Журавлева. Мероприятие приурочено ко Дню создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, который отмечается 12 февраля, с пресс-службе регионального ведомства.Подполковник полиции Андрей Журавлев рассказал журналистам о служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы, принимаемых мерах по усилению контроля за оборотом оружия, правовом регулировании в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности и предоставлении государственных услуг в указанных сферах.- Центр лицензионно-разрешительной работы обеспечивает контроль за 25 тысячами владельцев и лиц, получивших разрешение на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 47 тысяч единиц оружия. Интерес к оружию возрастает, - отметил Андрей Журавлев.По итогам 2021 года по результатам профилактических мероприятий было выявлено почти 1500 нарушений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. К нарушителям применены нормы наказания в виде предупреждения, наложения штрафа, а также конфискации оружия.Жители Бурятии активно сдают незаконно хранящееся оружие и боеприпасы на платной основе. Так, за 2021 год люди добровольно сдали 36 единиц огнестрельного оружия и более 760 боеприпасов различного калибра. В 2022 году правительством Бурятии на возмездную сдачу оружия выделено 300 тысяч рублей. Кроме того, в два раза увеличены размеры выплат за каждую единицу оружия, основную часть и патронов к нему.Также на брифинге рассказали об основных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в июне этого года: