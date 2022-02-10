Первая команда зарегистрировалась на знаменитые рыбацкие соревнования
Вход на территорию проведения «Байкальской рыбалки-2022» (0+) будет возможен только при наличии QR кода, сообщают организаторы. 25-26 марта «Байкальская рыбалка» пройдёт в «Байкальской Гавани», в селе Турка. Первой зарегистрировалась на состязания по подлёдному лову байкальской рыбы команда из Красноярска «4-й район».
- Капитан команды Сергей Русских настоящий аксакал «Байкальской рыбалки». Он участвует во всех фестивалях с самого основания. Вот это верность! – сообщают организаторы.
Эта команда всегда борется за призовую десятку. Три раза красноярцы занимали четвёртыми, в 2017 году «4-й район» стал бронзовым призёром фестиваля и выиграл приз за самую крупную рыбу.
- Немного не хватает рыбацкого фарта для чемпионства, но мы не сдаёмся, и каждый год с большим удовольствием и желанием приезжаем на Байкал, - поделились представители команды.
Также «Байкальская рыбалка» объявила фотоконкурс «Клёвый улов». Организаторы просят присылать оригинальные фото своего улова. Победителей ждут призы, каждую неделю выбирается самое оригинальное, необычное, фантастическое фото и каждую неделю объявляется новый победитель.
- А 20 марта мы выберем три самые клёвые фотографии и победителей наградим классными призами 26 марта на главной сцене «Байкальской рыбалки» в «Байкальской Гавани», - отмечается в аккаунте акции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году «Байкальская рыбалка» также состоялась в Турке. Обладателем главного приза - аэролодки «Север Фантом 650» в комплекте с прицепом для перевозки – стала команда, представляющая компанию «Бурятмяспром». Звёздными гостями были актёр Дмитрий Дюжев и ведущая Алла Михеева.
На «Байкальскую рыбалку» будут пускать при наличии QR-кода
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