В этом году заменят ещё четыре лифта
153 лифта в 60 многоквартирных домах Улан-Удэ заменили в рамках работ по капитальному ремонту общего имущества.
Как сообщили в Фонде капитального ремонта Республики Бурятия, это произошло за весь период действия региональной программы по капремонту.
Всего по программе, которая действует до 2043 года, обновят, заменят и модернизируют 522 лифтов в 195 домах.
В течение этого года заменят ещё четыре лифта в двух домах. Сейчас ведётся подготовка к размещению аукциона для отбора подрядной организации, которая и заменит лифтовое оборудование.
До конца 2023 года в трёх многоквартирных домах Улан-Удэ выполнят строительно-монтажные работы по капитальному ремонту шести лифтов.
В дальнейшем, до 2025 года заменят 13 лифтов в пяти домах.
По имеющейся в Фонде капитального ремонта информации все лифты, у которых вышли сроки эксплуатации, заменены. Остальные же, стоящие в программе капитального ремонта, ещё не выработали свой ресурс. Работа будет продолжена в плановом порядке.
Лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома и обязанность по его содержанию и обслуживанию возложена на управляющие организации.
В Улан-Удэ заменили более 150 лифтов
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